«Μετωπική» Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη: «Είστε κολλημένος, δεν αντέχετε πολιτικά» - «Οργανώσατε εκτροπές»

Σε σκληρό πινγκ πονγκ, με έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, επιδόθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, με επίκεντρο την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην υπερψηφίσει τις αλλαγές στο Σύνταγμα.

«Είστε κατώτερος των περιστάσεων. Δεν αντέχετε πολιτικά, είστε τόσο… κολλημένος ότι η ΝΔ είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, που δεν έχετε το θάρρος να πείτε “ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά, ας συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά πράγματα”!» κατήγγειλε ο πρωθυπουργός και σχολίασε: «Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία! Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας!».



Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να ρωτάει: «Τους αγαπάτε;», με τον πρωθυπουργό να σχολιάζει: «όχι, δεν κάνουμε καρδούλες…».



«Από σπόντα γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση»



Απαντώντας στις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη περί «αφεντικών», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Μια κουβέντα για το ποιος είναι το αφεντικό. Αφεντικό είναι ο λαός, ο οποίος μας εξέλεξε με 41%, εκείνος μας επιτρέπει να λογοδοτούμε απέναντί του, και μόνο αυτός θα αποφασίσει ποια θα είναι η τελική σύνθεση της Βουλής».

Ο πρωθυπουργός σχολίασε πως εάν κάποιος παραβίασε τη λαϊκή εντολή, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο έγινε «από σπόντα» και «από καραμπόλα» αξιωματική αντιπολίτευση, επιμένοντας πως οι εθνικές εκλογές θα ενσωματώσουν τις προτιμήσεις των πολιτών για το Σύνταγμα.

Μάλιστα, επικαλέστηκε τον ιστορικό ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ο Ανδρέας Παπανδρέου το ‘85 διέλυσε τη Βουλή μετά την πρώτη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξουσιοδοτώντας το λαό να κρίνει το περιεχόμενό της.



Ανδρουλάκης: Εσείς οργανώσατε εκτροπές για να παραμείνετε στην εξουσία



Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε αναπάντητα τα πυρά. «Εμείς δεν οργανώσαμε εκτροπή για να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς οργανώσατε πολλές εκτροπές για να παραμείνετε την εξουσία! Εμείς βρεθήκαμε στο προσκήνιο εδώ», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεσμεύτηκε εκ νέου να υπερψηφίσει από σήμερα το άρθρο 110, εάν αυτό τεθεί σε ψηφοφορία.



«Προεξοφλήσατε την αυτοδυναμία της ΝΔ», απάντησε ο Μητσοτάκης



Οι αναφορές Ανδρουλάκη σε «εκτροπές» της κυβέρνησης, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού.



«Ομολογήσατε ότι βρεθήκατε στη θέση αυτή επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπατε πως κυβερνούμε ως αποτέλεσμα εκτροπής. Το 41% το ονομάζετε εκτροπή; Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τανκς και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να αποκαταστήσει τη Δημοκρατία!», απάντησε, σχολιάζοντας μάλιστα πως ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση «ομολογεί ότι έχει προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της ΝΔ».

«Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και γι’ αυτές τις αλλαγές. Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν ΝΔ, κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ...», πρόσθεσε.

Ανταπαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως τα «λογοπαίγνια» με τη Χούντα συνιστούν «φθηνό συνδικαλισμό», εξηγώντας πως ο μη σεβασμός των κανόνων είναι αυτός που συνιστά εκτροπή.





Νέο επεισόδιο με τη Ζωή



Την ώρα της αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αίθουσα της Ολομέλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου του φώναξε: «Πού πάτε;».

«Δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Γεια σας!», απάντησε ο πρωθυπουργός, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει πως και ο Αλέξης Τσίπρας αποχωρούσε όταν εκείνη ανέβαινε στο βήμα.