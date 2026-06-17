Μετωπική Δούκα-Διαμαντοπούλου στο ΠΑΣΟΚ: «Γελοία προσέγγιση» - «Δεν εκφράζει τον κόσμο»

Νέος κύκλος εσωκομματικής αντιπαράθεσης άνοιξε στο ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου, μετά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξέφρασαν σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Η αφορμή δόθηκε από πρόσφατη τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος υποστήριξε ότι σε περίπτωση δεύτερων εκλογών το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επιδιώξει διάλογο τόσο με τον πολιτικό χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας όσο και με ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανά πεδία συνεργασίας.

Η θέση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία μιλώντας στο Open χαρακτήρισε τη συζήτηση πρόωρη και πολιτικά λανθασμένη. «Το να συζητάμε από τώρα με ποιους θα συνεργαστούμε είναι η συνταγή για ένα κόμμα που ανοίγει πόρτες και παράθυρα και χάνει ψηφοφόρους. Πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην υπουργός προχώρησε παράλληλα σε θετικές αναφορές για ορισμένες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η χώρα παρουσιάζει ισχυρή δημοσιονομική εικόνα και βελτιωμένη διεθνή παρουσία.

«Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας, αυτό πρέπει να το παραδεχθώ, αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο» είπε.

Σκληρή απάντηση Δούκα - «Δίνει εύσημα στην κυβέρνηση»

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλια. Με δημόσια παρέμβασή του άσκησε κριτική στην κ. Διαμαντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι οι απόψεις της βρίσκονται εκτός του πολιτικού αισθήματος που επικρατεί στη βάση του ΠΑΣΟΚ.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιδόσεις της στα δημοσιονομικά και για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο», ανέφερε με αιχμηρό τρόπο.