Μετρά πληγές η Αττική μετά την κακοκαιρία – Ξεκινούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε χθες, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, τη χώρα, με την Αττική να μετράει τις πληγές της, με νεκρούς, διαλυμένους δρόμους, χτυπημένα οχήματα.



Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες όλη τη χώρα άφησε πίσω της δύο νεκρούς, αλλά και εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε υποδομές, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, ενώ στο Άστρος Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Όπως μετέδωσαν οι ρεπόρτερ του flash.gr, Γιάννης Κέμμος και Μιχάλης Λεγάκης, εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν τόσο στην Άνω Γλυφάδα, όσο και στις περιοχής της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι κατεβάζοντας φερτά υλικά από το βουνό. Τρομακτικές καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο, υποδομές και οχήματα πολιτών στην περιοχή της Βάρης. Οι εικόνες κατακλυσμού προέρχονται κυρίως από την οδό Αιγαίου και παραδρόμους.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βάρη - Βυθίστηκε στη λάσπη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές, με την περιοχή της Βάρης να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα. Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency είναι αποκαλυπτικά και καταγράφουν μια περιοχή που κυριολεκτικά έχει βυθιστεί στη λάσπη.



Η σφοδρότητα της καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της οποίας τεράστιες ποσότητες νερού έπεφταν επί ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.

​Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης. Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι το πλάνο όπου πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει πλήρως με λάσπη. Συνεργεία της Πυροσβεστικής και βαρέα οχήματα του Δήμου βρίσκονται ήδη στα σημείο και επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα μέσα στο χάος που άφησε πίσω της η θεομηνία.

Σύσκεψη και αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Λόγω της κατάστασης, αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρο Καμπούρη, την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής κα. Καλλιόπη Τετώρου και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) κ. Γιάννη Παυλή, θα επισκεφθούν τους πληγέντες δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 15:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή:

του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γιώργου Παπανικολάου,

του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και

του Δημάρχου Ωρωπού κ. Γιώργου Γιασημάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι Δήμαρχοι θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το κύμα κακοκαιρίας, με έμφαση στις ζημιές σε υποδομές, κατοικίες που χρήζουν επισκευών, επιχειρήσεις, καθώς και στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων πολιτών.



Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η διευθέτηση και η δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους και, κατόπιν υποδείξεων των δημοτικών αρχών, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις αυτοψίες. Οι Δήμαρχοι συγκεντρώνουν τη συνολική εικόνα των ζημιών και ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με τη συνδρομή της ΔΑΕΦΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική και αποτελεσματική καταγραφή και αποκατάσταση των επιπτώσεων.

Στην Αττική τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής της κακοκαιρίας

Στην Αττική σημειώθηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.

Επιπλέον μέχρι χθες στις 23:40, σύμφωνα με τις μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά και Ηλιούπολη, καταγράφηκαν πάνω από 140 χιλιοστά βροχής.

Ο χάρτης που επισυνάπτεται παρουσιάζει την κατανομή της βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 21/01/2026, μέχρι τις 23.40, αξιοποιώντας τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Όταν οι δρόμοι γίνονται ποτάμια: Γλυφάδα στο έλεος της βροχής



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/yBipYsAGGL — Flash.gr (@flashgrofficial) January 21, 2026

Πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα

Παράλληλα, νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη λόγω των καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Με αλυσίδες η κυκλοφορία στην Κεντρική Μακεδονία

Με αλυσίδες κινούνται και σήμερα τα αυτοκίνητα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω χιονόπτωσης και παγετού. Τα προβλήματα εντοπίζονται, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία και Χαλκιδική.

Ειδικότερα, στην Ημαθία αλυσίδες απαιτούνται από το 76ο έως το 97ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας - Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), εντός της Νάουσας, καθώς και στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από Νάουσα και άνω, από το 1ο έως το 39ο χλμ της επαρχιακής οδού Βέροιας - Δασκίου, από το 4ο έως το 26ο χλμ της επαρχιακής οδού Βέροιας - Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χλμ της επαρχιακής οδού Νάουσας - Σελίου και από το 10ο έως το 17ο χλμ της δημοτικής οδού Νάουσας - 3/5 Πηγαδίων.

Στο Κιλκίς, με αλυσίδες γίνεται η κίνηση των αυτοκινήτων στις επαρχιακές οδούς Γρίβας - Λιβαδίων, Φανού - Σκρα, Γουμένισσας - Κάρπης, Γουμένισσας - Ομαλού και Ελληνικού-Θεοδοσίων-Ισώματος-Ριζανών.

Στην Πέλλα, αλυσίδες απαιτούνται στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8ο χλμ έως το χιονοδρομικό κέντρο "ΒΟΡΑΣ" και από την Τοπική Κοινότητα Κερασιάς έως το χιονοδρομικό κέντρο "ΒΟΡΑΣ", στην Πιερία με προσοχή κινούνται οι οδηγοί στην επαρχιακή οδό Κατερίνης - Ελατοχωρίου από το 16ο χλμ έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου και στη Χαλκιδική από το 70ο έως το 85ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).