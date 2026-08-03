Μέτρα στήριξης για πυρόπληκτους: Αποζημιώσεις, επιδότηση ενοικίου και κάλυψη έως 100% για κατοικίες

Την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς που επλήγησαν από τις μεγάλες φωτιές ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ειδικότερα, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (3/8) στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις», ο υφυπουργός ανέφερε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι αποζημιώσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο χειριστών των ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

«Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα», δήλωσε, τονίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους που είδαν μέσα σε λίγες ώρες τη ζωή και την περιουσία τους να ανατρέπονται.

«Άνιση μάχη» με τις ακραίες συνθήκες

Ο Κώστας Κατσαφάδος χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις κατάσβεσης «άνιση μάχη» απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όπως εξήγησε, οι ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Βοιωτία και η Δυτική Αττική περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα συνεχούς και ασφαλούς αξιοποίησης των εναέριων μέσων.

Σημείωσε, πάντως, ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους εναέριας πυρόσβεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή αντιμετώπιση και την αποκατάσταση.

Ξεκινούν οι αυτοψίες στις καμένες περιοχές

Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα τις αυτοψίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κρατικής αρωγής, ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στην καθημερινότητά τους.

Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική αρωγή για επισκευή ή ανακατασκευή θα καλύπτει πλέον το 100% του προβλεπόμενου κόστους. Το μέτρο αφορά τόσο τις κύριες όσο και τις δευτερεύουσες κατοικίες.

Έως 6.000 ευρώ για οικοσκευή και βασικές ανάγκες

Οι πληγέντες θα μπορούν επίσης να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών.

Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση των ζημιών που θα καταγραφούν κατά την αυτοψία.

Σε περίπτωση που μια κατοικία κριθεί προσωρινά ακατάλληλη, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ τον μήνα. Το ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της οικογένειας και τις στεγαστικές ανάγκες των δικαιούχων.

Ψηφιακές αιτήσεις για τις αποζημιώσεις

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στη σχεδιαζόμενη ψηφιοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, η οποία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και να ενημερώνονται για την πορεία του φακέλου τους μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων.

Τι προβλέπεται για τις πληγείσες επιχειρήσεις

Αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης θα εφαρμοστεί και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές.

Οι ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις θα καλυφθούν με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις κατοικίες, ενώ για τον κατεστραμμένο εξοπλισμό και τα μηχανήματα προβλέπεται επιχορήγηση που θα φτάνει το 70% της εκτιμώμενης ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες διευκολύνσεις, όπως η προσωρινή αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Οι τελικές αποφάσεις και τυχόν επιπλέον μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Ειδική μέριμνα προβλέπεται και για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς πολλές από τις πληγείσες εκτάσεις είναι αγροτοδασικές.

Ο ΕΛΓΑ θα αναλάβει την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες και φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα, εγκαταστάσεις ή άλλο εξοπλισμό.

Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αυτοψιών και τη συνεδρίαση της αρμόδιας κυβερνητικής επιτροπής.

«Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των περιοχών στην κανονικότητα», υπογράμμισε ο Κώστας Κατσαφάδος.