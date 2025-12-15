Μετράνε και τη σταγόνα - Τρίτη ημέρα χωρίς νερό σε γειτονιές του Ηρακλείου!

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα παραμένουν χωρίς νερό αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με την καθημερινότητα των κατοίκων να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην Αγία Τριάδα, τη Χανιώπορτα, τις Πατέλες και την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης, όπου νοικοκυριά κι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια παρατεταμένη λειψυδρία.

Διαβάστε αναλυτικά για το τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης στο Ηράκλειο.