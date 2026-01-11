Μετρό Αθήνας: Νωρίτερα θα κλείνουν τρεις σταθμοί - Πώς θα κινούνται οι επιβάτες

Σε προσωρινό καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας τίθενται από σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» της Γραμμής 2. Από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40, περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.

Οι παρεμβάσεις αφορούν αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης» και αποτελούν συνέχεια των εργασιών που προηγήθηκαν στο κομμάτι «Δάφνη – Νέος Κόσμος». Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Πώς θα κινείται το Μετρό τις βραδινές ώρες

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 «Ανθούπολη – Ελληνικό» θα πραγματοποιείται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα:

Ανθούπολη – Ακρόπολη

Ελληνικό – Δάφνη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τελευταία δρομολόγια:

Από Σύνταγμα προς Ελληνικό: 21:40

Από Ακρόπολη προς Ελληνικό: 21:41

Από Ακρόπολη προς Ανθούπολη: 21:54

Από τους σταθμούς που κλείνουν νωρίτερα:

Δάφνη: 21:47 προς Ελληνικό, 21:48 προς Ανθούπολη

Συγγρού Φιξ: 21:43 προς Ελληνικό, 21:53 προς Ανθούπολη

Άγιος Ιωάννης: 21:45 προς Ελληνικό, 21:50 προς Ανθούπολη

Νέος Κόσμος: 21:44 προς Ελληνικό, 21:51 προς Ανθούπολη

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή για τους επιβάτες

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη», με αφετηρία τη στάση Ζάππειο επί της λεωφόρου Αμαλίας.

Προς Σταθμό Δάφνη: Ζάππειο – Ακρόπολη (νέα προσωρινή στάση) – Φιξ – Άγιος Ιωάννης – Δάφνη

Προς Σύνταγμα: Δάφνη – Άγιος Ιωάννης – Φιξ (στάση Μακρυγιάννη) – Ακρόπολη (οδός Συγγρού) – Ζάππειο

Ενισχυμένα δρομολόγια τραμ

Παράλληλα, ενισχύονται τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του τραμ στο τμήμα Σύνταγμα – Νέος Κόσμος, από τις 21:30 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών.

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει την αναστάτωση που προκαλούν οι ρυθμίσεις, επισημαίνει ωστόσο ότι οι εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των μετακινήσεων στο Μετρό της Αθήνας.