Μετά από 26 χρόνια, η ΣΤΑΣΥ δρομολογεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού στις σήραγγες του Μετρό της Αθήνας, επιχειρώντας να βελτιώσει τις συνθήκες υγιεινής και το μικροκλίμα στο υπόγειο δίκτυο των Γραμμών 2 και 3.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου, καθώς, όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πλύση στο σύνολο της διατομής των σηράγγων πάνω από το επίπεδο της γραμμής.

Στόχος της παρέμβασης είναι η απομάκρυνση των συσσωρευμένων ρύπων, όπως σκόνη, ρινίσματα και άμμος, που έχουν επικαθίσει στα τοιχώματα και στο δάπεδο των σηράγγων κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του Μετρό, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής υγιεινής και τη βελτίωση του μικροκλίματος.

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες πλύσης, όπως προβλέπονται στη διακήρυξη του έργου, περιλαμβάνουν ιδίως:

πλύσιμο των θόλων και των τοίχων των σηράγγων, εξαιρουμένων των περιοχών των σταθμών,

πλύσιμο πεζοδρόμου, πινακίδων σήραγγας, χειρολισθήρων, σωλήνων πυρόσβεσης και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

πλύσιμο της κλίνης τροχιάς (trackbed), συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτροφόρου ράβδου και των προστατευτικών καλυμμάτων αυτής, των σιδηροτροχιών, της κλίνης και του καναλιού απορροής.

Το μήκος των σηράγγων που θα καθαριστούν στις γραμμές 2 και 3 ανέρχεται σε περίπου 71.000 χλμ. μονής γραμμής, ενώ η διαδικασία προβλέπεται να γίνει με ειδικό μηχάνημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμές μετρό.

Οι εργασίες θα γίνονται τις καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο χρονικό διάστημα 01:05 έως 04:30. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε επτά μήνες και θα συνοδεύεται από αναλυτική καταγραφή, καθώς θα συντάσσεται καθημερινή αναφορά με τα τμήματα και τα μήκη των σηράγγων που έχουν ολοκληρωθεί.

Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει με ειδικό μηχάνημα, σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμές μετρό και με δυνατότητα αυτοματοποιημένης λειτουργίας και κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Επίσης, όπως αναφέρει η προκήρυξη, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει και απολύμανση των σηράγγων με χρήση εγκεκριμένων προϊόντων για αυτό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτή θα μπορεί να γίνει με τον ίδιο εξοπλισμό. Το εν λόγω έργο για τη παροχή υπηρεσιών πλύσης σηράγγων των Γραμμών 2 και 3, είναι προϋπολογισμού 3.044.480 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους ως τις 25/01/2026 στις 10.00.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

