Μετρό: Οι σταθμοί της Γραμμής 3 που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα Κυριακή

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Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από την Κυριακή έως Πέμπτη, με τους σταθμούς «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» να κλείνουν στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό πέρας της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών:

Δημοτικό Θέατρο – Ευαγγελισμός και

Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο

Τελευταία δρομολόγια πριν τις 21:40

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας

Από Δημοτικό Θέατρο: 21:05

Από Σύνταγμα: 21:30

Από Ευαγγελισμό: 21:32

Από Μέγαρο Μουσικής: 21:33

Από Αμπελόκηπους: 21:35

Από Πανόρμου: 21:37

Από Κατεχάκη: 21:39

Προς Δημοτικό Θέατρο

Από Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30

Από Εθνική Άμυνα: 21:40

Από Κατεχάκη: 21:41

Από Πανόρμου: 21:43

Από Αμπελόκηπους: 21:45

Από Μέγαρο Μουσικής: 21:47

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνταγμα – Αεροδρόμιο: 21:30

Δημοτικό Θέατρο – Αεροδρόμιο: 21:05

Αεροδρόμιο – Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό «Εθνική Άμυνα», ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν εκεί.

Τα δρομολόγια μετά τις 21:40

Εθνική Άμυνα – Αεροδρόμιο: 22:17, 22:54, 23:30

Αεροδρόμιο – Εθνική Άμυνα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία τη γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από την Κυριακή έως την Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της λειτουργίας του Μετρό.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί όλους τους κλειστούς σταθμούς της διαδρομής, καλύπτοντας τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η ΣΤΑΣΥ τονίζει ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων αναβάθμισης της Γραμμής 3.

«Κατανοούμε την αναστάτωση στους επιβάτες, ωστόσο πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», σημειώνει χαρακτηριστικά