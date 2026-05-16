Μετρό: Ποιοι σταθμοί της γραμμής 2 θα «κατεβάζουν ρολά» από αύριο, Κυριακή, λίγο μετά τις 21:30

Νέες προσωρινές αλλαγές έρχονται στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό, καθώς ο ΟΑΣΑ συνεχίζει τα έργα αναβάθμισης στο δίκτυο της Αθήνας, με αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση υποδομών 5G. Από αύριο, Κυριακή 17 Μαΐου και για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2, θα κλείνουν δύο ώρες νωρίτερα.



Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40, δυόμισι ώρες πριν από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο Σταθμός «Αττική» θα συνεχίσει να λειτουργεί μόνο για τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, στη διαδρομή Κηφισιά – Πειραιάς.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί της Γραμμής 2 θα κινούνται στα τμήματα «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό», ενώ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τους επηρεαζόμενους σταθμούς θα πραγματοποιούνται λίγο μετά τις 21:30.



Για να περιοριστεί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια κάθε βράδυ από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.



Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, οι παρεμβάσεις θεωρούνται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών, παρά την προσωρινή αναστάτωση που προκαλούν στις μετακινήσεις.