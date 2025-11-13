Μετρό Θεσσαλονίκης: Ικανοποιημένοι 8 στους 10 επιβάτες - Ποιοι το παίρνουν

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Εξαιρετικά υψηλή και αυξημένη συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο είναι η ικανοποίηση μεταξύ των χρηστών του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ad hoc έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Βαρόμετρου του ΕΒΕΘ για το β΄ εξάμηνο του 2025.

Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει ότι δεν το χρησιμοποιούν πολλοί. Συγκεκριμένα περίπου 3 στους 10 κατοίκους (29%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Μετρό. Μάλιστα το ποσοστό που το χρησιμοποιεί καθημερινά είναι στο 4%, μειωμένο συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση.

