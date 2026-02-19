Πολιτική Δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κυριάκος Μητσοτάκης ΠΑΣΟΚ Αλέξης Τσίπρας Αντώνης Σαμαράς Μαρία Καρυστιανού

Metron Analysis:Με 16,7 μονάδες προηγείται η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ - Απώλειες για Καρυστιανού, μάχη με Τσίπρα

Η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιανουαρίου. Μάχη ανάμεσα σε Τσίπρα και Καρυστιανού.

Χρήστος Τέλιος

Ενισχυμένη εμφανίζεται, σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιανουαρίου, η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Metron Analysis φτάνοντας στην εκτίμηση ψήφου στο 29,4% έναντι 28,5% τον περασμένο μήνα. 

Οριακές μεταβολές για ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και άνοδο για ΣΥΡΙΖΑ δείχνει η δημοσκόπηση που παρουσίασε το Mega. 

H ΝΔ προηγείται με 29,4% έχοντας διαφορά 16,7% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%. Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση με ποσοστά 11,2% και 10,9%. 

Metron Analysis / Mega
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου με την ζώνη της αδιευκρίνιστης ψήφου να ανεβαίνει στο 15,2%. 

Metron Analysis / Mega
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26%. Πρώτη επιλογή παραμένει ο «κανένας» με 33% ενώ όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζονται με μονοψήφια ποσοστά. 

Metron Analysis / Mega
Σε πτώση η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού - Καλά κρατεί η «μάχη» με Τσίπρα

Πέντε στους δέκα απαντούν πως είναι απίθανο να στηρίξουν το πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Ωστόσο το 29% συνολικά απαντά πολύ και αρκετά πιθανό να το υποστηρίξει. 

Metron Analysis / Mega
Πτωτικά κινείται η δημοφιλία της κ. Καρυστιανού με τις θετικές γνώμες να καταγράφονται στο 38% από 50% τον Ιανουάριο. Ενώ αντίστοιχα οι αρνητικές έχουν φτάσει στο 54% από 42% τον προηγούμενο μήνα. 

Metron Analysis / Mega
Έξι στους δέκα απαντούν αρνητικά στο ερώτημα εάν θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα πιθανό νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Αρκετά και πολύ πιθανό απαντά συνολικά το 19%. 

Metron Analysis / Mega
Περίπου επτά στους δέκα θεωρούν απίθανο να στηρίξουν ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Αρκετά και πολύ πιθανό, απαντά συνολικά, το 12%. 

Metron Analysis / Mega
