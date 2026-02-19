Metron Analysis:Με 16,7 μονάδες προηγείται η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ - Απώλειες για Καρυστιανού, μάχη με Τσίπρα
Η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιανουαρίου. Μάχη ανάμεσα σε Τσίπρα και Καρυστιανού.
Ενισχυμένη εμφανίζεται, σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιανουαρίου, η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Metron Analysis φτάνοντας στην εκτίμηση ψήφου στο 29,4% έναντι 28,5% τον περασμένο μήνα.
Οριακές μεταβολές για ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και άνοδο για ΣΥΡΙΖΑ δείχνει η δημοσκόπηση που παρουσίασε το Mega.
H ΝΔ προηγείται με 29,4% έχοντας διαφορά 16,7% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%. Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση με ποσοστά 11,2% και 10,9%.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου με την ζώνη της αδιευκρίνιστης ψήφου να ανεβαίνει στο 15,2%.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26%. Πρώτη επιλογή παραμένει ο «κανένας» με 33% ενώ όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζονται με μονοψήφια ποσοστά.
Σε πτώση η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού - Καλά κρατεί η «μάχη» με Τσίπρα
Πέντε στους δέκα απαντούν πως είναι απίθανο να στηρίξουν το πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Ωστόσο το 29% συνολικά απαντά πολύ και αρκετά πιθανό να το υποστηρίξει.
Πτωτικά κινείται η δημοφιλία της κ. Καρυστιανού με τις θετικές γνώμες να καταγράφονται στο 38% από 50% τον Ιανουάριο. Ενώ αντίστοιχα οι αρνητικές έχουν φτάσει στο 54% από 42% τον προηγούμενο μήνα.
Έξι στους δέκα απαντούν αρνητικά στο ερώτημα εάν θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα πιθανό νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Αρκετά και πολύ πιθανό απαντά συνολικά το 19%.
Περίπου επτά στους δέκα θεωρούν απίθανο να στηρίξουν ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Αρκετά και πολύ πιθανό, απαντά συνολικά, το 12%.