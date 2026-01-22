Metron Analysis: Στο 28,5% ενισχυμένη η ΝΔ - Στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού, κέρδη για τα «λοιπά»

Άνοδο κατά μιάμιση μονάδα σε σχέση με τον Δεκέμβριο καταγράφει η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Metron Analysis με το ενδιαφέρον στοιχείο να είναι ο σχεδόν διπλασιασμός των ποσοστών στα «λοιπά κόμματα» αλλά και η αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος μέσα σε μια εικόνα γενικευμένης πτώσης για τα περισσότερα κόμματα.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 28,5%. Και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, η Ελληνική Λύση με 10,7%, το ΚΚΕ με 8% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται μόλις με 3,9%.

Metron Analysis / Mega

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση με την αδιευκρίνιστη ψήφο να φθάνει στο 11,7%.

Metron Analysis / Mega

Ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 27%. Πρώτη επιλογή σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι ο «κανένας» με 29%. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με ποσοστό 6%, όσο οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος αλλά και η Μαρία Καρυστιανού με 2%.

Metron Analysis / Mega

Καρυστιανού: Ισχυρή διείσδυση σε Πλεύση και Βελόπουλο

Περισσότεροι από τρεις στους δέκα δηλώνουν πως είναι πολύ και αρκετά πιθανό να υποστηρίξουν ένα κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού. Με την πλειονότητα αυτών να προέρχονται κυρίως από το χώρο της κεντροαριστεράς και του κέντρου.

Metron Analysis / Mega

H δημοφιλία της κ. Καρυστιανού αποτυπώνεται με ποσοστά υψηλότερα από αυτά που συγκεντρώνει ως μια πιθανή ψήφο στο υπό ίδρυση κόμμα καθώς οι θετικές γνώμες φθάνουν στο 50% ενώ οι αρνητικές στο 42%.

Metron Analysis / Mega

Ισχυρή είναι η διείσδυση της κ. Καρυστιανού μεταξύ των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφει και μεταξύ των ερωτηθέντων που επιλέγουν «άλλο κόμμα» στην πρόθεση ψήφου.

Metron Analysis / Mega

Στο 19% φθάνει το ποσοστό των ερωτηθέντων που απαντούν πολύ και αρκετά πιθανό να στηρίξουν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με την πλειονότητα αυτών να προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα «άλλα κόμματα».

Metron Analysis / Mega

To αντίστοιχο ποσοστό στο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά φθάνει συνολικά στο 11% με την πλειονότητα όσων απαντούν πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό να προέρχονται από τη ΝΔ και την Ελληνική Λύση.

Metron Analysis / Mega

Οι αρνητικές γνώμες για τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν ενισχυθεί σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου -μετά και από τις εξελίξεις με τη Βενεζουέλα και τη Γροιλανδία - και φθάνουν πλέον στο 75% ενώ οι θετικές είναι μόλις στο 18%.