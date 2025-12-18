Metron Analysis: Μπλόκα αγροτών - ακρίβεια «πληγώνουν» τη ΝΔ -Μπροστά η Καρυστιανού στα νέα κόμματα

Πτώση άνω των δυο μονάδων στην εκτίμηση ψήφου, σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Οκτωβρίου, εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Metron Analysis συγκεντρώνοντας ποσοστό 27%.

Το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, κερδίζει περίπου μία μονάδα και βρίσκεται στο 14,1% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσιάζει η Πλεύση Ελευθερίας που από το 9,8% φθάνει στο 12,5%. Αλλά και η Ελληνική Λύση που από το 10% φθάνει στο 11,6%.

Αντίστοιχη εικόνα στην πρόθεση ψήφου. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φθάνει στο 11,6%.

O Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός συγκεντρώνοντας ποσοστό 26% ενώ πρώτη επιλογή παραμένει ο «κανένας» με 32%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσίασε το Mega, η ακρίβεια παραμένει το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας- σε ποσοστό 45% - ενώ στη δεύτερη θέση είναι η οικονομία με 34%.

Καθολική η στήριξη στα αιτήματα των αγροτών

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η στήριξη των ερωτηθέντων στα αιτήματα των αγροτών είναι σχεδόν καθολική καθώς οκτώ στους δέκα τα θεωρούν δίκαια, μεταξύ αυτών και σημαντικά ποσοστά όσων τοποθετούνται πολιτικά στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.

Το 63% μάλιστα δικαιολογεί και το κλείσιμο των δρόμων ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 35%.

Νέο πολιτικό κόμμα: Αδιαφορία

Οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 52% αντιμετωπίζουν με αδιαφορία την προοπτική ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα με αφορμή και τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς. Θετικά κρίνεται από το 25% και αρνητικά από το 22%.

Και σε αυτή τη μέτρηση πάντως, εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας να μην έχει πάρει δυναμική από την κυκλοφορία και την παρουσίαση της «Ιθάκης» την οποία συνόδευσε με έναν πιο έντονο, πολιτικό λόγο κατά της κυβέρνησης.

Το 63% λέει πως είναι απίθανο να ψηφίσει ένα «κόμμα Τσίπρα». Πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό, απαντά συνολικά το 22%.

To 68% απαντά πως είναι απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο «κόμμα Σαμαρά». Αρκετά πιθανό απαντά το 9% και πολύ πιθανό το 5%.

Μεγαλύτερη δυναμική παρουσιάζει, σύμφωνα με την Metron Analysis, ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού. Το 47% λέει πως είναι απίθανο να το ψηφίσει, ωστόσο το 14% απαντά πολύ πιθανό και το 16% αρκετά πιθανό.