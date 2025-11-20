Metron Analysis:Στο 29,3% και ενισχυμένη η ΝΔ αλλά η ακρίβεια καλπάζει-Δυσπιστία για Τσίπρα, Σαμαρά

Με οριακή ενίσχυση στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

To κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 29,3%- πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών - ενώ δεύτερο κόμμα είναι το επίσης ενισχυμένο ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 13,5%. Στο 10% είναι η Ελληνική Λύση, στο 9,8% η Πλεύση Ελευθερίας ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 6,1% σε μια εικόνα οκτακομματικής βουλής. Από τα αξιοσημείωτα το 3,7% του ΜέΡΑ25.

Metron Analysis / Mega

Ανάλογη εικόνα και στην πρόθεση ψήφου όπου το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου φθάνει στο 11,5%.

Metron Analysis / Mega

H ακρίβεια εξακολουθεί να θεωρείται από τους πολίτες ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας με ενισχυμένο ποσοστό, 49%, σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Οκτωβρίου.

Metron Analysis / Mega

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσίασε το Mega, καταλληλότερος Πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 26% έχοντας 19 μονάδες διαφορά από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πλειοψηφική απάντηση είναι και πάλι ο «κανένας» με ποσοστό 34%.

Metron Analysis / Mega

Τα νέα κόμματα

Οι ερωτηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι μπροστά στο ερώτημα για πρόωρες εκλογές ή εξάντληση της τετραετίας με ποσοστά 50% και 49% αντίστοιχα αν και έξι στου δέκα απαντούν πως θα πρέπει να υπάρξει «πολιτική αλλαγή».

Metron Analysis / Mega

Οι πολίτες πάντως εμφανίζονται επιφυλακτικοί μπροστά στο ενδεχόμενο να υπάρξει η δημιουργία νέου κόμματος στο πολιτικό σύστημα. Αρνητικά το κρίνουν οι ερωτηθέντες σε ποσοστά 52% ενώ θετικά απαντά το 37%.

Metron Analysis / Mega

Δυο στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να στηρίξουν ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ενώ απίθανο απαντά το 62% και και όχι και τόσο πιθανό το 15%.

Metron Analysis / Mega

Περίπου την ίδια δυναμική εμφανίζει και ο Αντώνης Σαμαράς στο ανάλογο ερώτημα. Το 64% απαντά ότι είναι απίθανο να στηρίξει ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, όχι και τόσο πιθανό απαντά το 20%. Αρκετά πιθανό λέει το 11% και πολύ πιθανό το 5%.