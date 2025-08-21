Τορίνο: Προς αναμονή για εξιτήριο ο 15χρονος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος - Τι λέει ο πατέρας του

Η περίπτωση του 15χρονου Δημήτρη από τα Φάρσαλα που υπέστη θερμοπληξία και χρειάστηκε να μεταβεί στο Τορίνο της Ιταλίας για μεταμόσχευση ήπατος μετά από μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών σε Ελλάδα και Ιταλία, προκάλεσε συγκίνηση όλη τη χώρα με τη δύναμή του για να παραμείνει στη ζωή.

Ο 15χρονος παραμένει ακόμη και σήμερα, Πέμπτη (21/8) στο Τορίνο, καθώς αναρρώνει μετά την πετυχημένη μεταμόσχευση ήπατος λόγω θερμοπληξίας σε μια πεζοπορίαστο Μέτσοβο, που απείλησε τη ζωή του.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του onlarissa.gr, ο πατέρας του Δημήτρη, ο κ. Βασίλης, εξηγεί πως ο νεαρός βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του κ. Βασίλης και συμπληρώνει: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».