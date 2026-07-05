Μεξικό - Αγγλία: Μεξικανοί έκαναν την νύχτα μέρα έξω από το ξενοδοχείο των Άγγλων
Μεξικανοί διατάραξαν τον ύπνο της εθνικής Αγγλίας έξω από το ξενοδοχείο με αποτέλεσμα να επέμβουν αστυνομικές δυνάμεις.
Μεξικό και Αγγλία αναμετρούνται στο «Αζτέκα» για μια θέση στους «8» του φετινού Μουντιάλ. Ωστόσο η αποστολή των «Τριών Λιονταριών» φαίνεται να μην πέρασαν και μια τόσο ήσυχη νύχτα.
Πιο συγκεκριμένα , όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα Μεξικανοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο των Άγγλων με σκοπό να τους «χαλάσουν» τον ύπνο , παίζοντας μουσική σε υψηλά ντεσιμπέλ , χτυπώντας τύμπανα αλλά και πετώντας πυροτεχνήματα.
Έτσι έξω από το ξενοδοχείο υπήρξε ισχυρή αστυνομική δύναμη 300 ανδρών οι οποίοι απώθησαν τους Μεξικανούς οπαδούς αρκετά μακριά από το κτήριο. Ωστόσο η πλευρά των Άγγλων αναφέρει πως η αποστολή της ομάδας ήταν απόλυτα προετοιμασμένη και ο ύπνος των παικτών δεν διαταράχθηκε καθώς οι ίδιοι είχαν προμηθευτεί ωτοασπίδες.