Μεξικό - Αγγλία: Μεξικανοί έκαναν την νύχτα μέρα έξω από το ξενοδοχείο των Άγγλων

Μεξικό και Αγγλία αναμετρούνται στο «Αζτέκα» για μια θέση στους «8» του φετινού Μουντιάλ. Ωστόσο η αποστολή των «Τριών Λιονταριών» φαίνεται να μην πέρασαν και μια τόσο ήσυχη νύχτα.

Πιο συγκεκριμένα , όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα Μεξικανοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο των Άγγλων με σκοπό να τους «χαλάσουν» τον ύπνο , παίζοντας μουσική σε υψηλά ντεσιμπέλ , χτυπώντας τύμπανα αλλά και πετώντας πυροτεχνήματα.

Έτσι έξω από το ξενοδοχείο υπήρξε ισχυρή αστυνομική δύναμη 300 ανδρών οι οποίοι απώθησαν τους Μεξικανούς οπαδούς αρκετά μακριά από το κτήριο. Ωστόσο η πλευρά των Άγγλων αναφέρει πως η αποστολή της ομάδας ήταν απόλυτα προετοιμασμένη και ο ύπνος των παικτών δεν διαταράχθηκε καθώς οι ίδιοι είχαν προμηθευτεί ωτοασπίδες.