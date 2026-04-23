Μεξικό: Αγνοούμενη άργησε να εντοπιστεί εξαιτίας των υπερβολικών φίλτρων στις φωτογραφίες της

Μια απεγνωσμένη αναζήτηση μιας 30χρονης αγνοούμενης γυναίκας στο Μεξικό, συνάντησε πολλά εμπόδια επειδή κανείς δεν μπορούσε να την αναγνωρίσει από τις φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες είχαν υποστεί έντονη επεξεργασία.



Η αστυνομία ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για την εξαφάνιση της Grecia Guadalupe Mendoza Orantes, αναρτώντας φωτογραφίες της σε όλη την πόλη της και στο διαδίκτυο, αναφέρει η Sun.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η γυναίκα έχει βρεθεί, αλλά η τετραήμερη αναζήτηση θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα. Η εξαφάνιση αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο νοτιοανατολικό Μεξικό την Κυριακή 12 Απριλίου από την αδελφή της. Ένας μάρτυρας εμφανίστηκε και δήλωσε ότι είδε έναν οπλισμένο άνδρα να την αρπάζει.



Η αστυνομία ξεκίνησε απεγνωσμένα την αναζήτησή της με τη βοήθεια της Μεξικανικής Κρατικής Επιτροπής για την Αναζήτηση Ατόμων, με τις Αρχές να φοβούνται ότι η φερόμενη απαγωγή της θα μπορούσε να συνδέεται με ένοπλη επίθεση στην ίδια περιοχή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς σε ένα μπαρ.



Η αστυνομία χρησιμοποίησε τις γοητευτικές φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η αγνοούμενη στο διαδίκτυο για να φτιάξει αφίσες.

Μετά από τέσσερις ημέρες αναζήτησης, βρέθηκε ζωντανή σε έναν αυτοκινητόδρομο, αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες.



Η Κρατική Επιτροπή για την Αναζήτηση Ατόμων τόνισε ότι οι φωτογραφίες, που είχαν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία, έκρυβαν την πραγματική της ταυτότητα.

Μάλιστα, έγιναν viral, με χρήστες των social media να κάνουν επικριτικά σχόλια.



Κάποιος ανέφερε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο για τη δημοφιλή σαπουνόπερα «Rosa de Guadalupe».



Ένας άλλος έγραψε: «Δεν μπορεί να είναι το ίδιο κορίτσι».



Ένας τρίτος είπε: «Ο μύθος λέει ότι ενώ την έψαχναν, αυτή ήταν στο σπίτι όλη την ώρα, απλά δεν την αναγνώρισαν».

