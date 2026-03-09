Μεξικό: Buzzer beater του Ζινιάκ στο ντέρμπι του Μοντερέι και κορεό από τους οπαδούς της Τίγκρες

Μπορεί ο ποδοσφαιρικός κόσμος να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του γύρω από τις σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ή τους μεγάλους αγώνες στο Νησί και τη Μεσόγειο, όμως το ντέρμπι της πόλης του Μοντερέι, που διεξήχθη τα ξημερώματα της Κυριακής (08/03) στο Μεξικό προσέφερε συγκινήσεις, που σπάνια θα ζήσουν οι φίλαθλοι του αθλήματος στη Γηραιά Ήπειρο.

Η Τίγκρες υποδέχθηκε τη Μοντερέι και οι οπαδοί της, στο πλαίσιο της επετείου 66 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας στις 7 Μαρτίου του 1960, ανάρτησαν ένα εντυπωσιακό κορεό που εκτεινόταν σε ολόκληρο το μήκος και το πλάτος των κερκίδων του γηπέδου.

Το «Estadio Universitario», το οποίο αποκαλείται στο Μεξικό ως «Το Ηφαίστειο», φιλοξένησε περισσότερους από 40.000 φιλάθλους στον αγώνα εναντίον της μισητής συμπολίτισσας, Μοντερέι και βάφτηκε στα χρώματα (κίτρινο και μπλε) της Τίγκρες.

Στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών εμφανίστηκε η φιγούρα του λιουνταριού, που απεικονίζεται στο έμβλημα της ομάδας και στη δυτική εξέδρα εμφανίστηκε το μήνυμα «66 χρόνια» για τα γενέθλια του συλλόγου.

Ο Ζινιάκ έκρινε το ντέρμπι με γκολ κλάσης στο 90+2

Σε ένα παιχνίδι, το οποίο χαρακτηρίστηκε από ένταση στις μονομαχίες, πάθος στις διεκδικήσεις, λιγοστές αξιόλογες ευκαιρίες και δύο ακυρωθέντα γκολ για την Τίγκρες, ο 40χρονος Αντρέ-Πιερ Ζινιάκ, γνωστός για τη θητεία του σε Μαρσέιγ, Τουλούζ, Λοριάν και εθνική Γαλλίας, τροφοδοτήθηκε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Υποδέχθηκε υποδειγματικά κάνοντας κοντρόλ κατεύθυνσης και μετά από... μισή επαφή εκτέλεσε τον τερματοφύλακα της Μοντερέι, γράφοντας το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, που ξέσπασαν στις εξέδρες, πανηγυρίζοντας έξαλλα τη νίκη κόντρα στη μισητή τους αντίπαλο.

Vaya cuento de hadas el de Gignac con Tigres. Hoy, en su último Clásico Regio, entra al 80’ y en el agregado marca el gol del triunfo. Leyenda del conjunto felino y además de la Liga MX. De los mejores extranjeros que han llegado al futbol mexicano.🇫🇷🗞️pic.twitter.com/feLxj7pyzW — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 8, 2026

Ο πρώην διεθνής Γάλλος χάρισε τη νίκη (1-0) στην Τίγκρες και έκανε το γύρο του γηπέδου, προσκαλώντας τους φιλάθλους της ομάδας να τον αποθεώσουν.

Έστειλε φιλιά στις εξέδρες και με υψωμένες γροθιές έδωσε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου, υπογράφοντας μία πολύ σημαντική νίκη τόσο λόγω της ιδιαίτερης σημειολογίας της, όσο και ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στη σεζόν.