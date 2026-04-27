Μεξικό: Χαμός με τον θάνατο πρώην βασίλισσας ομορφιάς - Βίντεο ντοκουμέντο «δείχνει» την πεθερά της

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στο Μεξικό, με μια πρώην βασίλισσα ομορφιάς να πέφτει νεκρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, σε ένα έγκλημα που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της πεθεράς του θύματος, η οποία φέρεται να είναι η δράστιδα της εν ψυχρώ δολοφονίας.

Η 27χρονη Καρολίνα Φλόρες Γκόμες, πρώην «Miss Teen Universe», εκτελέστηκε στις 15 Απριλίου, με βασική ύποπτη την πεθερά της, Έρικα Ερέρα, η οποία εξαφανίστηκε αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της New York Post, το κίνητρο πίσω από τη στυγερή πράξη φαίνεται να ήταν η ζήλια για την επιρροή που ασκούσε η νεαρή γυναίκα στον σύζυγό της.

Το ανατριχιαστικό βίντεο από το πολυτελές σπίτι της οικογένειας στο Πολάνκο, μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Μεξικού, καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία. Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να κατευθύνεται προς το πίσω μέρος της κατοικίας για να φέρει ένα ποτήρι νερό στην πεθερά της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η σιωπή σπάει από έξι πυροβολισμούς.

«Είσαι δικός μου και εκείνη σε έκλεψε»

Aμέσως μετά, ο σύζυγος του θύματος, Αλεχάντρο Γκόμες, εμφανίζεται κρατώντας το μωρό τους και ζητά εξηγήσεις από τη μητέρα του. Η απάντηση που φέρεται να λαμβάνει σοκάρει: «Με θύμωσε… Είσαι δικός μου και εκείνη σε έκλεψε», φέρεται να του λέει, αποκαλύπτοντας το αρρωστημένο υπόβαθρο της υπόθεσης.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι η δολοφονία δεν καταγγέλθηκε άμεσα, αλλά την επόμενη ημέρα, δίνοντας πολύτιμο χρόνο διαφυγής στην ύποπτη, εις βάρος της οποίας έχει πλέον εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Μαρτυρίες από το περιβάλλον της άτυχης γυναίκας φωτίζουν το παρασκήνιο της τραγωδίας. Στενή της φίλη αποκάλυψε ότι η σχέση με την πεθερά της ήταν τεταμένη εδώ και καιρό, επιδεινώθηκε δε μετά την εγκυμοσύνη της. «Δεν με συμπαθεί… από τότε που έμεινα έγκυος, όλα έγιναν χειρότερα», φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί το θύμα.

Η υπόθεση, που έχει λάβει διαστάσεις εθνικού σοκ, έχει πυροδοτήσει κύμα οργής, με πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τη νεαρή μητέρα. Η Καρολίνα Φλόρες Γκόμες είχε κατακτήσει τον τίτλο «Miss Teen Universe» για τη Μπάχα το 2017, αφήνοντας πίσω της ένα τραγικό τέλος που συγκλονίζει.