Μεξικό: H τρομακτική στιγμή που τρένο συγκρούεται με διώροφο λεωφορείο και «σκορπά» τον θάνατο

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (8/9), στα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όταν τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 45.

Το φρικτό δυστύχημα συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, όπως αναφέρει το Associated Press.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο επιχειρούσε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές σε σημείο όπου δεν υπήρχαν προστατευτικές μπάρες ή φωτεινός σηματοδότης για να ειδοποιήσει τον οδηγό.

Την ώρα που το λεωφορείο περνούσε από τις ράγες, το τρένο έπεσε με σφοδρότητα πάνω του, προκαλώντας σκηνές χάους και πανικού. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που το λεωφορείο διαλύθηκε, ενώ η οροφή του αποκολλήθηκε πλήρως. Οι εικόνες προκαλούν σοκ και αναδεικνύουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Δείτε το βίντεο:

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…



Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025

Πληροφορίες ότι δεν υπήρχαν εμφανή προειδοποιητικά σήματα ή μπάρες

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν στον τόπο της σύγκρουσης, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, ώστε να διευκολυνθεί η επέμβαση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το AP, δεν υπήρχαν εμφανή προειδοποιητικά σήματα ή μπάρες στη διάβαση όπου σημειώθηκε η σύγκρουση. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, άλλα οχήματα φαίνεται να διέσχιζαν κανονικά τις γραμμές, καθώς η κυκλοφορία εξελισσόταν χωρίς ενδείξεις κινδύνου.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το λεωφορείο βρέθηκε πάνω στις ράγες, χωρίς καμία ειδοποίηση ή προστατευτικό μέτρο.