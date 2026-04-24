Βίντεο σοκ: Η στιγμή που πιστολέρο περνά μέσα από το πλήθος πριν ανοίξει πυρ έξω από πυραμίδα

Νέο βίντεο καταγράφει τις στιγμές που προηγήθηκαν των πυροβολισμών στις αρχαίες πυραμίδες Τεοτιουακάν στο Μεξικό, με απολογισμό μία Καναδή νεκρή και ακόμη 13 τραυματίες. Το βίντεο δείχνει τον δράστη να περπατά ανάμεσα στους τουρίστες, φορώντας μάσκα και σακίδιο πλάτης πριν ανοίξει πυρ.

Από τους πυροβολισμούς, μία 32χρονη Καναδή σκοτώθηκε και 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ο άνδρας άνοιξε πυρ σε ιστορικό χώρο στο Μεξικό. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.



— Breaking911 (@Breaking911) April 24, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στα θύματα της ένοπλης επίθεσης σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το αρχαίο πυραμιδικό συγκρότημα του Τεοτιουακάν.



«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τεοτιουακάν μας πληγώνει βαθιά. Εκφράζω την πιο ειλικρινή μου αλληλεγγύη στα πληγέντα άτομα και τις οικογένειές τους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οι πυραμίδες και τα ερείπια στο Τεοτιουακάν αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας.



Οι τοπικοί εισαγγελείς αναγνώρισαν τον δράστη ως τον Χούλιο Σέζαρ Χάσο Ραμίρεζ, Μεξικανό υπήκοο, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.



Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της μεξικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι 13 άτομα, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται από έξι έως 61 ετών, νοσηλεύτηκαν μετά τον τραυματισμό τους στο περιστατικό. Ο υπουργός Κρατικής Ασφάλειας Κριστόμπαλ Καστανέντα Καμαρίγιο δήλωσε ότι δύο Κολομβιανοί, ένας Ρώσος και ένας Καναδός ήταν μεταξύ των τραυματιών.



Η αστυνομία εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, ένα μαχαίρι και φυσίγγια στο σημείο, όπως αναφέρει το BBC.



Πώς έγινε η επίθεση



Σύμφωνα με έναν μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ένα νεαρό αγόρι πυροβολήθηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της επίθεσης τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Πρόσθεσε ότι ο ένοπλος βρισκόταν στον ημιώροφο του ναού και φαινόταν να πυροβολεί στον αέρα, κρατώντας ένα τάμπλετ και φωνάζοντας.



Ανησυχία εν όψει Μουντιάλ



Απομένουν επτά εβδομάδες πριν από τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA που θα διεξαχθεί στην Πόλη του Μεξικού.

Το αρχαίο πυραμιδικό συγκρότημα του Τεοτιουακάν θα είναι ο χώρος μιας καθηλωτικής νυχτερινής παράστασης για τους τουρίστες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της πολιτείας του Μεξικού πρόσφατα.



Νωρίτερα φέτος, η μεξικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να καθησυχάσει τον κόσμο ότι η ασφάλεια δεν θα αποτελέσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τουρνουά, όταν ένοπλοι από το καρτέλ Jalisco New Generation προκάλεσαν τρόμο σε πολλές πόλεις με φλεγόμενα οδοφράγματα και ένοπλη βία μετά τη δολοφονία του ηγέτη της ομάδας, Nemesio Oseguera, γνωστού ως «El Mencho».



Ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί στην Πόλη του Μεξικού στις 11 Ιουνίου, μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Το τουρνουά αναμένεται να προσελκύσει περίπου 5,5 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, δήλωσαν Μεξικανοί αξιωματούχοι.



Ως συνδιοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό σχεδιάζει να αναπτύξει σχεδόν 100.000 άτομα προσωπικό ασφαλείας για την προστασία των οπαδών στο τουρνουά του καλοκαιριού, εν μέσω της συνεχιζόμενης βίας μεταξύ καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα.