Μουντιάλ: Ο «αέρινος» Πινέδα στο επίκεντρο της προπόνησης του Μεξικού
Ο Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ ήταν πρωταγωνιστής στις πλάκες κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
Το εξαιρετικό κλίμα στην Εθνική ομάδα του Μεξικού βγαίνει προς τα έξω, ενόψει της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026.
Η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ ενθαρρυντική για τους Αζτέκους και η ωραία ατμόσφαιρα είναι εμφανής στην προπόνηση.
Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο πρωταγωνιστής στα αστεία, με τους συμπαίκτες του μάλιστα να τον σηκώνουν στον αέρα.
Ο ίδιος μάλιστα, προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στα social media ανεβάζοντας φωτογραφίες από το σκηνικό και έγραψε χαρακτηριστικά: «Θέλει να πετάξει, θέλει να πετάξει και... πετάμε»