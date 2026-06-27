Μουντιάλ: Ο «αέρινος» Πινέδα στο επίκεντρο της προπόνησης του Μεξικού

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Το εξαιρετικό κλίμα στην Εθνική ομάδα του Μεξικού βγαίνει προς τα έξω, ενόψει της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026.

Η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ ενθαρρυντική για τους Αζτέκους και η ωραία ατμόσφαιρα είναι εμφανής στην προπόνηση.

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο πρωταγωνιστής στα αστεία, με τους συμπαίκτες του μάλιστα να τον σηκώνουν στον αέρα.

Ο ίδιος μάλιστα, προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στα social media ανεβάζοντας φωτογραφίες από το σκηνικό και έγραψε χαρακτηριστικά: «Θέλει να πετάξει, θέλει να πετάξει και... πετάμε»