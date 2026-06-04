Μεξικό: Τρομακτική έκρηξη 3 βυτιοφόρων με φυσικό αέριο στην Πουέμπλα - Εκκενώνονται 2000 κάτοικοι

Τουλάχιστον τρία βυτιοφόρα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη μεταφορά φυσικού αερίου εξερράγησαν το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στη γειτονιά Σαν Χουάν Νεγκρέτε, στον δήμο Τεπεάκα της πολιτείας Πουέμπλα στο Μεξικό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και μαζικές εκκενώσεις στην περιοχή.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα) σε οικόπεδο όπου, σύμφωνα με τον Γενικό Συντονισμό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Πουέμπλα, υπήρχαν αποθηκευμένοι σωλήνες φυσικού αερίου. Ο ισχυρός κρότος και η πυκνή στήλη καπνού, ορατή από αρκετά χιλιόμετρα μακριά, προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις, ενώ οι φλόγες και το σύννεφο καπνού υψώθηκαν σε μεγάλο ύψος πάνω από την περιοχή. Οι αναφορές κατοίκων στα μεξικάνικα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή χρήση του χώρου ως σημείου στάθμευσης και αποθήκευσης βυτιοφόρων που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση φυσικού αερίου, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές.

Μετά το περιστατικό ενεργοποιήθηκε επιχείρηση αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης από τις τοπικές Αρχές. Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής Αστυνομίας της Πουέμπλα με κύριο στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς, την αποτροπή επέκτασής της και την ασφάλεια της περιμέτρου.

Εκκενώνονται τουλάχιστον 2000 πολίτες

Ως προληπτικό μέτρο, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση σχολείων, κατοικιών και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα σχολείο, το οποίο εκκενώθηκε πλήρως, με συνολικά 1.753 μαθητές να παραδίδονται στους γονείς τους. Παράλληλα, αρκετοί κάτοικοι εγκατέλειψαν προληπτικά τα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων εκρήξεων ή εξάπλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι. Οι αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των ζημιών σε γειτονικά κτίρια και τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι κρατικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση της περιοχής και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές, προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση φημών και ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της κρίσης.