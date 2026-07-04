Μεξικό: Βίντεο σοκ από την απαγωγή της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν μέσα από το σπίτι της

Η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν, διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης, η οποία είχε απαχθεί στις 2 Ιουνίου από ενόπλους, ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, επαληθεύτηκε πως είναι νεκρή, ανακοίνωσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου η εισαγγελία της πολιτείας Βερακρούς (ανατολικό Μεξικό).



Ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα ανθρώπινα υπολείμματα που εντοπίστηκαν σε ακίνητο ανήκαν στη δημοσιογράφο, εξήγησε η εισαγγελία της πολιτείας, από την οποία αφαιρέθηκε η ευθύνη για την έρευνα, που διενεργήθηκε από την εθνική εισαγγελία, μετά τον σάλο που προκάλεσε η υπόθεση της απαγωγής.



Τουλάχιστον δύο άνδρες, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα, απήγαγαν τη Γκουσμάν εισβάλλοντας στο σπίτι της, όπως καταγράφτηκε σε βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων. Όπως φαίνεται, ο ένας από τους δυο άνδρες προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού της δημοσιογράφου χτυπώντας τη με σφυρί. Στη συνέχεια, οπλισμένος συνεργός του την ανοίγει κλωτσώντας τη και εισβάλλει κρατώντας τουφέκι εφόδου.



Στο σημείο αυτό, το βίντεο τερματίζεται.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, αφού δολοφόνησαν τη Ροξάνα Γκουσμάν, οι δράστες προσπάθησαν να διαλύσουν το πτώμα της, κομματιάζοντάς το και τοποθετώντας το μέσα σε δοχεία με καύσιμο. Οι Αρχές βρήκαν οστικά υπολείμματα ερευνώντας ακίνητο.

Η έρευνα οδήγησε στις συλλήψεις οκτώ προσώπων που διώκονται για ανθρωποκτονία, ανάμεσά τους τέσσερις «πρώην δημοτικοί αστυνομικοί», που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «παροχή πόρων, τροφής και υποστήριξης στις επιχειρήσεις της εγκληματικής οργάνωσης» η οποία απήγαγε και σκότωσε τη δημοσιογράφο, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελία.



Η Ροξάνα Γκουσμάν διηύθυνε ψηφιακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα, που ονομάζεται Pulso Informativo del Sureste.



Το γραφείο του ειδικού εισηγητή για την ελευθερία της έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) καταδίκασε το έγκλημα μέσω X, καλώντας τις Αρχές «να συνεχίσουν την έρευνα» για την υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας.



Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) καταδίκασε με τη σειρά της τη δολοφονία, η οποία έδειξε «την ανικανότητα των Αρχών να προστατεύσουν τον Τύπο» στη χώρα.



Η πολιτεία Βερακρούς είναι ανάμεσα στις πολιτείες του Μεξικού όπου καταγράφονται τα περισσότερα εγκλήματα εναντίον δημοσιογράφων. Ελεύθερος ρεπόρτερ, ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, δολοφονήθηκε τον περασμένο μήνα, ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί. Και αυτό παρότι είχε προστασία από τις Αρχές, επειδή δεχόταν απειλές.



Η Ροξάνα Γκουσμάν είναι η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στη Βερακρούς την τρέχουσα χρονιά. Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεφτε νεκρός από σφαίρες μέσα σε εστιατόριο.



Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της Αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με την RSF, το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι. Από το 1994, η οργάνωση μετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ