«Μη μου στέλνετε βίντεο ΑΙ με τον νεκρό πατέρα μου»: Οργή από την κόρη του Ρόμπιν Ουίλιαμς

Έκκληση να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο με τον πατέρα της που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη απηύθυνε μέσω των social media η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Ρόμπιν Ουίλιαμς, Ζέλντα.

«Σας παρακαλώ, απλώς σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη» έγραψε η Ζέλντα σε story της στο Instagram. «Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να το βλέπω ή ότι θα το καταλάβω, δεν θέλω και δεν πρόκειται να το καταλάβω», έγραψε.

«Δε θα το ήθελε»

«Αν απλώς προσπαθείτε να με τρολάρετε, έχω δει πολύ χειρότερα. Θα σας κόψω και θα προχωρήσω» συνέχισε. «Αλλά, σας παρακαλώ, αν έχετε έστω λίγη αξιοπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό – σε εκείνον, σε μένα σε όλους. Τελεία και παύλα. Είναι χαζό, είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, και πιστέψτε με, δεν είναι αυτό που θα ήθελε».

«Το να βλέπεις τις παρακαταθήκες πραγματικών ανθρώπων να περιορίζονται στο "μοιάζει και ακούγεται κάπως σαν αυτούς, οπότε αυτό αρκεί", μόνο και μόνο για να δημιουργούν άλλοι απαίσια βίντεο στο TikTok όπου τους "ζωντανεύουν" σαν μαριονέτες, είναι εξοργιστικό» συνέχισε η Ζέλντα Ουίλιαμς. Υπενθυμίζεται ότο ο αγαπητός ηθοποιός αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2014 σε ηλικία 63 ετών.

«Δεν κάνετε τέχνη - φτιάχνετε αηδιαστικά, υπερ-επεξεργασμένα hotdogs από τις ζωές πραγματικών ανθρώπων, από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής και μετά τα σπρώχνετε στον λαιμό κάποιου άλλου, ελπίζοντας να σας πατήσει ένα μικρό like. Αηδία».

Το ηχηρό μήνυμα κατά της AI

Το μήνυμα της Ζέλντα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο Instagram μετά την αρχική της ανάρτηση για να επιτεθεί γενικότερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Και για την αγάπη όλων των πραγμάτων, σταματήστε να την αποκαλείτε "το μέλλον"» έγραψε. «Η τεχνητή νοημοσύνη απλώς ανακυκλώνει και αναμασά άσχημα το παρελθόν, για να το καταναλώσουμε αρχικά. Απορροφάτε το περιεχόμενο σαν να συμμετέχετε στη “Human Centipede” εκδοχή του, στο πολύ-πολύ τέλος της αλυσίδας, ενώ εκείνοι που βρίσκονται μπροστά γελάνε και γελάνε, καταναλώνοντας ασταμάτητα», κατέληξε η Ζέλντα.