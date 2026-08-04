«Μη βαράτε την κοπέλα» - Γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για ποιον λόγο γέλασε η δημοσιογράφος

Την εξήγηση του για το περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media έδωσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Σταματάκης, μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνει τη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου να γελά κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Ο ίδιος, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα ForecastWeather στο Facebook, περιέγραψε τι, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συμβεί λίγα λεπτά νωρίτερα και ζήτησε να μην υπάρξει καταδίκη της δημοσιογράφου χωρίς να είναι γνωστές οι συνθήκες που επικρατούσαν πίσω από την κάμερα.

«Έπεσε η συνεργάτιδά μου και την έπιασε σπαστικό γέλιο»

Ο Γιάννης Σταματάκης ανέφερε πως περνούσε με το αυτοκίνητό του από την περιοχή και σταμάτησε προκειμένου να προσφέρει νερό και τρόφιμα, αλλά και να ρωτήσει τη δημοσιογράφο και τον κάμεραμαν εάν χρειάζονταν κάτι, όπως και το πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος που βρισκόταν στο σημείο.

Όπως περιέγραψε, όταν η συνεργάτιδά του προσπάθησε να τον βοηθήσει, έπεσε μπροστά στη δημοσιογράφο, με αποτέλεσμα η Μαρία Σιαμπάνου να ξεσπάσει σε γέλιο.

«Επειδή δεν γνωρίζει κανείς τι έχει συμβεί πίσω από την κάμερα, πέρναγα με το αμάξι, σταμάτησα για να δώσω νερά και τρόφιμα και να ρωτήσω εάν θέλουν ο κάμεραμαν και η δημοσιογράφος, αλλά και το πυροσβεστικό όχημα. Και όπως βγαίνει η συνεργάτιδά μου να με βοηθήσει, έπεσε μπροστά της, κάπως ατσούμπαλα, και την έπιασε την κοπέλα σπαστικό γέλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μη βαράτε την κοπέλα, έπεσε η συνεργάτιδά μου», είπε ακόμη, εξηγώντας πως η δημοσιογράφος βρισκόταν στο σημείο για ώρες και κάλυπτε τις εξελίξεις από το πύρινο μέτωπο.

«Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο από μια στιγμή»

Ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε και στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα social media, όπου η δημοσιογράφος βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

«Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο από μια στιγμή, σε δύσκολη στιγμή, που δεν ξέρει κανένας τι έχει γίνει», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας πως «έπεσε η συνεργάτιδά μου, μαζί με τα νερά κάτω».

Παράλληλα, επέκρινε τη στοχοποίηση της δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας πως αντί να επικεντρώνεται η συζήτηση στις ευρύτερες αδυναμίες του μηχανισμού αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, βρέθηκε στο στόχαστρο μια εργαζόμενη που βρισκόταν επί ώρες στο πεδίο.

«Αντί να καταδικάζουμε τον μηχανισμό, πάμε να καταδικάσουμε μία κοπέλα που βρισκόταν εκεί ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο σχολίων και κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την αναπαραγωγή του βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση.

Η υπόθεση, πάντως, προκάλεσε και παρεμβάσεις από συναδέλφους της δημοσιογράφους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης και, ακόμη περισσότερο, όταν αυτή πραγματοποιείται από ένα ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς.