Προειδοποίηση προς τις εταιρείες που συμμετέχουν άμεσα στην υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων απηύθυναν την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας και η MI5, επισημαίνοντας ότι αυξάνεται ο κίνδυνος ενεργειών δολιοφθοράς από τη Ρωσία.

Η δημόσια ανακοίνωση, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ασυνήθιστη, εκδόθηκε από κοινού με την Εθνική Αρχή Προστατευτικής Ασφάλειας (National Protective Security Authority), υπηρεσία που υπάγεται στην MI5. Οι βρετανικές αρχές καλούν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας τους, καθώς εκτιμούν ότι ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της Μόσχας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, τους τελευταίους μήνες η Ρωσία έχει εντείνει τις προσπάθειές της να πραγματοποιήσει επιθέσεις δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία. Οι ενέργειες αυτές, όπως επισημαίνεται, πραγματοποιούνται συνήθως μέσω προσώπων που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι και χρησιμοποιούν σχετικά απλές μεθόδους, όπως εμπρησμούς, μεταδίδει το Reuters.

Οι βρετανικές υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι πιθανός στόχος μπορεί να γίνει κάθε οργανισμός που συμμετέχει σε προμήθειες στρατιωτικού υλικού ή διαθέτει εξοπλισμό στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Το ιστορικό των καταγγελιών και οι νέες προειδοποιήσεις στην Ευρώπη

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε κάποιο σχόλιο. Η Μόσχα, πάντως, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς ή σε ενέργειες υβριδικού πολέμου.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Βρετανία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου και έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για σειρά υποθέσεων κατασκοπείας και σχεδίων δολιοφθοράς.

Τον περασμένο χρόνο, ομάδα Βρετανών καταδικάστηκε σε ποινές φυλάκισης για εμπρηστική επίθεση σε επιχείρηση που συνδεόταν με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η ενέργεια πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή της Μόσχας. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος άνδρα, ο οποίος φέρεται να παρείχε στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες σχετικά με εργοστάσιο κατασκευής drones.

Ανησυχία για ενδεχόμενες ρωσικές ενέργειες δολιοφθοράς έχει εκφραστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την Κυριακή, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία, έπειτα από ύποπτη επίθεση δολιοφθοράς σε εσθονική αμυντική εταιρεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης, η νορβηγική υπηρεσία ασφαλείας προειδοποίησε ότι αναμένει από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να επιχειρήσουν ενέργειες δολιοφθοράς στη Νορβηγία μέσα στον επόμενο χρόνο.

Έκτακτες ενημερώσεις για την ασφάλεια των επιχειρήσεων

Στο μεταξύ, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας προγραμματίζει ενημερώσεις κεκλεισμένων των θυρών με επικεφαλής φορέων κρίσιμων εθνικών υποδομών και εκπροσώπους του αμυντικού τομέα. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Γουάιτχολ μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, με αντικείμενο την παροχή οδηγιών για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ο υπουργός Ασφαλείας, Νταν Τζάρβις, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της απειλής, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες απόπειρες δολιοφθοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη καταδεικνύουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν η Βρετανία και οι σύμμαχοί της.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι πρόσωπα και ομάδες επιχειρούν να διαταράξουν την καθημερινότητα των πολιτών και των συμμάχων της χώρας, βάζοντας στο στόχαστρο οργανισμούς που επιτελούν σημαντικό έργο για την υποστήριξη της Ουκρανίας.