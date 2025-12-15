Μία 10χρονη, ένας 87χρονος επιζών του Ολοκαυτώματος: Συγκλονίζουν τα θύματα του μακελειού στο Σίδνεϊ

Σοκ έχει προκαλέσει στον πλανήτη η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ στη διάρκεια εβραϊκής θρησκευτικής εκδήλωσης, οδηγώντας στον θάνατο 15 ανθρώπους και στον τραυματισμό πάνω από 40, ενώ νεκρός έπεσε και ο ένας εκ των δύο δραστών.

Οι δύο άνδρες που σκόρπισαν τον θάνατο στην παραλία Μποντάι κοντά στο Σίδνει, ήταν πατέρας και γιος, ο 50χρονος Σαχίντ Ακράμ, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών και ο 24χρονος γιος του Ναβίντ Ακράμ που νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, θύματα των δύο τρομοκρατών, που θεωρείται ότι είχαν σχέση με το ISIS, ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 10 ετών αλλά και ένας 87χρονος ο οποίος είχε επιζήσει από το ολοκαύτωμα των Ναζί.

Ακολουθούν οι ιστορίες ορισμένων από τα 15 θύματα της ένοπλης επίθεσης.

Ματίλντα

Συγκλονίζει ο θάνατος του 10χρονου κοριτσιού που αναγνωρίστηκε με το όνομα Ματίλντα.

«Μια μεγάλη τραγωδία συνέβη στην οικογένειά μου», έγραψε η θεία της, Λίνα, στα social media. «Η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι. Δεν ξέρω πώς επιβιώνουμε από τέτοια θλίψη».

Αμέσως μετά τον τραυματισμό της από τα πυρά των δραστών, η Ματίλντα μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Ήταν πρώην μαθήτρια του ρωσικού σχολείου Harmony στο Σίδνεϊ, το οποίο δήλωσε «βαθιά θλιμμένο για τον θάνατό της». «Η μνήμη της θα παραμείνει στις καρδιές μας και τιμούμε τη ζωή της και τον χρόνο που πέρασε ως μέλος της σχολικής μας οικογένειας», ανέφερε το σχολείο σε ανακοίνωσή του.

Η καθηγήτρια ξένων γλωσσών, Ιρίνα Γκούντχιου, την περιέγραψε ως ένα «φωτεινό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερε φως σε όλους γύρω της».

Πίτερ Μέιγκερ

Ο Πίτερ Μέιγκερ ήταν εθελοντης στο ράγκμπι κλαπμ Ράντγουικ και εργαζόταν ως ανεξάρτητος φωτογράφος στην εκδήλωση για την Χανουκά.

Ήταν «πολύ αγαπημένη φιγούρα και απόλυτος θρύλος στο κλαμπ μας» και «μία από τις καρδιές και την ψυχή των προσωπικοτήτων του Randwick Rugby», ανέφερε το κλαμπ σε ανακοίνωσή του.

«Στην επαγγελματική του ζωή, ο Πίτερ υπηρέτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και αποσύρθηκε ως λοχίας, όπου έχαιρε τεράστιου σεβασμού από τους συναδέλφους του», τόνιζε η ανακοίνωση.

Έλι Σλάνγκερ

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, 41 ετών, γεννημένος στο Λονδίνο, ήταν το πρώτο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης που κατονομάστηκε.

Ήταν πατέρας πέντε παιδιών και ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea» που έγινε στόχος των δραστών. Ο πρώτος ξάδερφός του, ο ραβίνος Ζάλμαν Λιούις, περιέγραψε τον Σλάνγκερ ως «ζωηρό, ενεργητικό, γεμάτο ζωή και ένα πολύ ζεστό, εξωστρεφές άτομο που αγαπούσε να βοηθά τους ανθρώπους».

«Πώς μπορεί ένας χαρούμενος ραβίνος που πήγε σε μια παραλία για να σκορπίσει ευτυχία και φως, για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος, να έχει τέλος στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο;», δήλωσε μιλώνστας στο Jewish News.

Ως «ένα άτομο που προσωποποιούσε την καλοσύνη, την ευσέβεια και την αγιότητα, ένα άτομο που ζούσε κυριολεκτικά για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να κάνει καλές πράξεις», περιέγραψε τον Έλι Σλάνγκερ, ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, το οποίο εκπροσωπεί την αυστραλιανή εβραϊκή κοινότητα.

Ο Σλάνγκερ και η σύζυγός του, Τσαγιάλα, γιόρτασαν τη γέννηση του μικρότερου παιδιού τους, ενός αγοριού, τον Οκτώβριο.

Αλεξάντερ Κλέιτμαν

Ο Αλεξάντερ Κλέιτμαν, 87 ετών, ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων, δήλωσε η σύζυγός του, Λαρίσα Κλέιτμαν, σε δημοσιογράφους, έξω από το νοσοκομείο του Αγίου Βικεντίου.

«Στεκόμασταν και ξαφνικά ακούστηκε το «μπουμ μπουμ» και όλοι έπεσαν κάτω. Εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω μου και κάποια στιγμή αποφάσισε να πλησιάσει. Έσπρωξε το σώμα του προς τα πάνω επειδή ήθελε να μείνει κοντά μου», τόνισε η σύζυγος του θύματος σε δημοσιογράφους, περιγράφοντας ότι έβαλε το σώμα του μπροστά της για να την προστατέψει με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτεθειμένος στα πυρά.

Το ζευγάρι ήταν και οι δύο επιζώντες του Ολοκαυτώματος και είχαν αφηγηθεί τις εμπειρίες τους στο JewishCare το 2023. «Ως παιδιά, τόσο η Λαρίσα όσο και ο Αλεξάντερ αντιμετώπισαν τον απερίγραπτο τρόμο του Ολοκαυτώματος. Οι αναμνήσεις του Άλεξ είναι ιδιαίτερα οδυνηρές», ανέφερε σε έκθεσή του το JewishCare, τονίζοντας τις «τρομερές συνθήκες στη Σιβηρία όπου, μαζί με τη μητέρα και τον μικρότερο αδελφό του, αγωνίζονταν για την επιβίωση».

«Τα σημάδια του παρελθόντος, ωστόσο, δεν τους εμπόδισαν να αναζητήσουν ένα λαμπρότερο μέλλον. Αργότερα μετακόμισαν στην Αυστραλία, μεταναστεύοντας εκεί από την Ουκρανία».

Γιαάκοφ Λεβιτάν

Ο Γιαάκοφ Λεβιτάν, ραβίνος και γραμματέας του εβραϊκού ιδρύματος Sydney Beth Din, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση. Είχε εργαστεί σε παγκόσμια οργάνωση για τη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Νταν Ελκαγιάμ

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο Γάλλος Νταν Ελκαγιάμ, 27 ετών. Ο Ελκαγιάμ ήταν οπαδός του ποδοσφαίρου και έπαιξε τη σεζόν 2025 με την ομάδα ποδοσφαίρου Rockdale Ilinden, η οποία τον περιέγραψε ως «μια εξαιρετικά ταλαντούχα και δημοφιλή προσωπικότητα μεταξύ των συμπαικτών».

Επρόκειτο να ενταχθεί στην ομάδα ποδοσφαίρου Arncliffe Aurora, στο νότιο Σίδνεϊ, ομάδα της Premier League, για τη σεζόν του 2026.

«Ο Νταν ήταν ένα πολύτιμο και βαθιά σεβαστό μέλος της ποδοσφαιρικής μας κοινότητας. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του και όλους όσους τον αγάπησαν σε αυτή την αφάνταστα δύσκολη στιγμή», έγραψε ο αθλητικός σύλλογος στο Instagram. «Ο Νταν θα παραμείνει πάντα μέρος του συλλόγου μας».

Ρεουβέν Μόρισον

Γνωστός και ως Ρούμπεν, ο Ρεουβέν Μόρισον μετανάστευσε από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1970. Μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ Σίδνεϊ και Μελβούρνης και ήταν ένας «επιτυχημένος επιχειρηματίας του οποίου ο κύριος στόχος ήταν να δωρίζει τα κέρδη του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που αγαπούσε».

Σε μια συνέντευξη το 2024 στο ABC, ο Μόρισον είπε ότι είχε βιώσει διώξεις ως Εβραίος στη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν περίμενε ότι αυτό θα συνέβαινε στην Αυστραλία.

«Ήρθαμε εδώ με την άποψη ότι η Αυστραλία είναι η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο και ότι οι Εβραίοι δεν θα αντιμετώπιζαν τέτοιο αντισημιτισμό στο μέλλον, ώστε μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον», είχε τονίσει.

Another victim of the Sydney massacre was Reuven Morrison, from the Chabad community, known for his generosity and for donating his earnings to charity.



May his memory be a blessing🕯️ pic.twitter.com/nUqhMxyTQA — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) December 14, 2025

Τρομοκρατική η επίθεση - Αντισημιτικά τα κίνητρα

Οι Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική», με σαφή «αντισημιτικά» κίνητρα, καθώς στόχος ήταν εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας την πρώτη ημέρα του Χάνουκα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε όχημα που συνδέεται με τον νεκρό δράστη, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν πρόσθετους κινδύνους.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε σε έναν περαστικό, τον 43χρονο Αχμεντ αλ Αχμεντ, ο οποίος, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, όρμησε και ακινητοποίησε έναν από τους ενόπλους, αποτρέποντας, όπως εκτιμούν οι Αρχές, ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς, τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα».

Εθνικό πένθος στην Αυστραλία

Σε ένδειξη εθνικού πένθους, οι σημαίες της Αυστραλίας κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, τονίζοντας ότι «μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών».

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Η ένοπλη επίθεση συγκαταλέγεται στις πιο φονικές που έχουν καταγραφεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και θεωρείται η σοβαρότερη μετά το μακελειό της Τασμανίας το 1996, σε μια χώρα όπου τα περιστατικά μαζικής ένοπλης βίας παραμένουν εξαιρετικά σπάνια.

Έρχονται πιο αυστηροί νόμοι για τα όπλα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 παριστάμενοι κι ο ένας από τους δράστες. Πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.