Στη δικαιοσύνη προσφεύγει μια 20χρονη γυμνάστρια η οποία εισήχθη σε δημόσιο νοσοκομείο για μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας (κύστη κόκκυγος) αλλά υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού, από ιατρικό λάθος.

«Άρχισα να καίγομαι, τσίριζα σε όλο το νοσοκομείο»

Περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου, η 20χρονη κοπέλα συγκλονίζει με τη μαρτυρία της:

«Πήγα στον "Άγιο Παύλο" με προγραμματισμένο ραντεβού για να κάνω την επέμβαση για την κύστη. Ήταν μέρα εφημερίας και επειδή είχε πολλά χειρουργεία, τελικά ο γιατρός ήρθε κατά τις έξι και κάτι το απόγευμα. Εξήμισι είχα μπει στο χειρουργείο, με τοπική αναισθησία. Σε κάποια φάση προς το τέλος, μου έριξε ένα υγρό στην πληγή για να την καθαρίσει. Το υγρό αυτό κατρακύλησε προς τα πόδια μου και προς τα γεννητικά όργανα.

Του ανέφερα ότι με τσούζει, αλλά μου είπε ότι είναι φυσιολογικό. Μετά από λίγα λεπτά μύρισε κάτι καμένο από το μηχάνημα, του το είπα, αλλά με καθησύχασε. Ξαφνικά, νιώθω ένα έντονο κάψιμο. Αρχίζω να καίγομαι, φωνάζω, τσιρίζω. Ακούστηκα σε όλο το νοσοκομείο. Τραντάχτηκα πάνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός δεν είχε καταλάβει τι γινόταν, αλλά επειδή συνέχισα να βγάζω κραυγές, μου είπε να μετακινηθώ. Δεν μπορούσα, τα πόδια μου βράζανε. Έσπρωξα με τα χέρια μου και με πήρε αγκαλιά στον αέρα. Τότε είδα το σεντόνι πάνω στο κρεβάτι: είχε τρύπα και ήταν μαύρο. Το αλλάξανε για να με ξαναβάλουν πάνω να μου κλείσει τα ράμματα, γιατί δεν είχε τελειώσει. Μου έριξαν πάγο οι νοσοκόμοι και ο γιατρός μού είπε ότι έφυγε λίγο δέρμα, αλλά είναι πρώτου βαθμού και θα με ταλαιπωρήσει μόνο δέκα μέρες».

Μια 20χρονη υπέστη εγκαύματα από ιατρικό λάθος σε χειρουργείο ρουτίνας - Η μαρτυρία της στον Flash pic.twitter.com/YgzPYbccyI — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

Η συγκάλυψη και η αποκάλυψη της αλήθειας

Η περιπέτεια της νεαρής γυμνάστριας, ωστόσο, είχε και συνέχεια, καθώς όπως καταγγέλλει, η σοβαρότητα της κατάστασής της επιχειρήθηκε αρχικά να υποβαθμιστεί:

«Τέσσερις μέρες κάθισα σε αυτό το νοσοκομείο. Κανένας δεν είχε έρθει να μου πει τι έπαθα και από τι. Μόνο ότι θα περάσει. Κάθε πρωί η διοικήτρια και ο διευθυντής με όλους τους γιατρούς ερχόντουσαν στο δωμάτιό μου για να με καλημερίζουν, να μου λένε ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν θα πάρει πάνω από ένα μήνα.

Προς τις τελευταίες μέρες, ήρθαν στο δωμάτιο δύο γνωστές μου από το νοσοκομείο και μου άνοιξαν τα μάτια. Μου είπαν ότι τα πράγματα δεν είναι απλά, ότι το έγκαυμα φαίνεται να είναι τρίτου βαθμού και ότι πρέπει να τους πιέσω να φέρουν πλαστικό χειρουργό ή να φύγω για άλλο εξειδικευμένο νοσοκομείο. Αναστατώθηκα, ήμουν όλη μέρα χάλια και έκανα εμετούς από το σοκ. Οι γονείς μου πίεσαν τη διοικήτρια και τελικά έφεραν πλαστικό από το "Παπανικολάου". Η γιατρός μόλις είδε τα πόδια μου έμεινε έκπληκτη. Κατάλαβε αμέσως ότι είναι τρίτου βαθμού και μετά από μεγάλη πίεση, μεταφέρθηκα στο "Παπανικολάου"».

Μοσχεύματα και δέκα μέρες στον γύψο

Η μεταφορά της στο εξειδικευμένο νοσοκομείο αποκάλυψε το μέγεθος της βλάβης που είχε υποστεί από το ιατρικό λάθος, οδηγώντας την εσπευσμένα στο χειρουργείο για αποκατάσταση.

«Εκεί αντιμετώπισα μια άλλη πραγματικότητα. Οι γιατροί μού είπαν ξεκάθαρα ότι έχω έγκαυμα τρίτου βαθμού, ότι δεν γλιτώνω το χειρουργείο και πρέπει να μπω άμεσα για να μη μολυνθώ. Με τσιμπούσαν με βελόνες στα πόδια και δεν ένιωθα τίποτα, όλο το δέρμα είχε νεκρωθεί.

Μπήκα τελικά για χειρουργείο στις 14 Μαΐου. Κράτησε περίπου δύο ώρες. Μου αφαίρεσαν όλο το νεκρό δέρμα και μου πήραν μοσχεύματα από τους μηρούς και από τα δύο πόδια. Μετά έμεινα δέκα μέρες στο νοσοκομείο με γύψο από πάνω μέχρι κάτω. Απαγορευόταν να κάνω την οποιαδήποτε κίνηση για να μην ξεκολλήσει το μόσχευμα. Ήταν ένας εφιάλτης».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Νίκο Διαλυνά, τις επόμενες μέρες η παθούσα πρόκειται να υποβάλει έγκληση κατά του θεράποντος γιατρού, της διοίκησης του νοσοκομείου και κατά παντός υπευθύνου. Θα ζητήσει να ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη, για παράβαση καθήκοντος και οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει από την έρευνα. Το περιστατικό καταγράφηκε τον περασμένο Μάιο σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.