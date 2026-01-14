Μια 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε στο Αιγάλεω - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Αττικό» νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και λίγες ώρες μία 96χρονη γυναίκα, η οποία επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περί τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (14/1) στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης στο Αιγάλεω, η υπερήλικη γυναίκα στη μέση του δρόμου περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό, έβαλε φωτιά στα ρούχα της και επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να αυτοκτονήσει.

Έντρομοι οι περίοικοι έβαλαν τις φωνές, προσπάθησαν να τη βοηθήσουν και κάλεσαν τις Αρχές. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.