Μια αγκαλιά στήριξης για τη Λόρα: Έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού στη 16χρονη να επικοινωνήσει

Δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται εδώ και έξι ημέρες από το σπίτι της στην Πάτρα, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.



Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό, ώστε να διαπιστωθεί ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.

Όπως τονίζεται, η επικοινωνία μπορεί να γίνει με απόλυτη διακριτικότητα και σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και υποστήριξης, με μοναδικό στόχο να ακουστεί η ίδια και να συζητήσει όσα τη απασχολούν, χωρίς καμία μορφή πίεσης ή κριτικής.

Η αναζήτηση της Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής συνεχίζεται και η υπόθεσή της έχει προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, AMBER ALERT HELLAS, παρατάθηκε ήδη για άλλες 48 ώρες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.



Υπενθυμίζουμε ότι η 16χρονη, στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί, εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ωστόσο, στις 11/01/26 κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα.



Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.