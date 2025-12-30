Μία ακόμη τραγωδία για τους Κένεντι: Πέθανε η εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της Προεδρικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Τζον Φ. Κένεντι. Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζ. Φ. Κένεντι, πέθανε από σπάνια μορφή λευχαιμίας.

Ήταν δημοσιογράφος για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και το δεύτερο παιδί της κόρης του 35ου προέδρου των ΗΠΑ, της Καρολάιν Κένεντι, και του σχεδιαστή-καλλιτέχνη Έντουιν Σλόσμπεργκ.

Τον Νοέμβριο, η ίδια είχε αποκαλύψει στο New Yorker ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία με σπάνια μετάλλαξη, μια μορφή καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών. Η Σλόσμπεργκ ήταν 35 ετών.

Η απώλειά της προκαλεί θλίψη τόσο στην οικογένεια Κένεντι όσο και στο κοινό που την ακολουθούσε, καθώς η ίδια είχε μοιραστεί ανοιχτά τη μάχη της με την ασθένεια, μεταδίδει το Reuters.

Η μάχη με την λευχαιμία

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, κόρη της Καρολίνα Κένεντι και εγγονή της Τζάκι και του Τζον Κένεντι. Μοιράστηκε δημόσια τη σκληρή μάχη της με τη λευχαιμία σε τελικό στάδιο, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί της είχαν δώσει μόλις ένα χρόνο ζωής. Όπως έγραψε, η διάγνωση της φάνηκε αρχικά αδιανόητη, ειδικά για την οικογένειά της.

Στο κείμενό της με τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου» περιγράφει τη στήριξη που έλαβε από τους δικούς της ανθρώπους, με την αδελφή της να προσφέρει τα βλαστοκύτταρά της για τη θεραπεία. Η συγκίνηση είναι έντονη όταν αναφέρεται στον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτηρίζει «τέλειο», εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της που δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει την υπέροχη ζωή που είχαν μαζί.