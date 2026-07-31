Μια άλλη ανάγνωση: Η Οδύσσεια του Νόλαν αποκαλύπτει το αόρατο τραύμα πίσω από τον θρύλο του Οδυσσέα

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους για το μακρύ και γεμάτο κινδύνους ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, δεν παρουσιάζεται μόνο ως μια περιπέτεια επιβίωσης μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Πίσω από τον θρύλο του πολυμήχανου βασιλιά κρύβεται η ιστορία ενός ανθρώπου που κουβαλά ένα αόρατο βάρος: την ενοχή, τη ντροπή και την αίσθηση ότι έχει χάσει ένα κομμάτι του εαυτού του.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το The Conversation, η ερμηνεία του Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα φωτίζει αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «ηθικό τραύμα» (moral injury) — μια βαθιά ψυχική πληγή που εμφανίζεται όταν κάποιος παραβιάζει τις προσωπικές του αξίες ή αναγκάζεται να συμμετάσχει σε πράξεις που συγκρούονται με τη συνείδησή του.



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Όταν η συνείδηση γίνεται πεδίο μάχης



Το ηθικό τραύμα δεν ταυτίζεται με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), αν και συχνά συνυπάρχουν.

Η PTSD συνδέεται κυρίως με τον φόβο: εφιάλτες, αναβιώσεις τραυματικών εμπειριών, αποφυγή καταστάσεων που θυμίζουν το τραύμα και μόνιμη αίσθηση απειλής.

Το ηθικό τραύμα, όμως, έχει διαφορετική ρίζα. Αφορά τη σύγκρουση με την ίδια την εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του. Εμφανίζεται όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι έκανε κάτι ασυγχώρητο, ότι απέτυχε να προστατεύσει άλλους ή ότι πρόδωσε όσα θεωρούσε ιερά.

Οι ειδικοί περιγράφουν τρεις βασικές συνέπειες:

την υπαρξιακή και πνευματική κατάρρευση,

την έντονη ενοχή και ντροπή,

την απομάκρυνση από τους άλλους ανθρώπους.

Universal Pictures

Ο Οδυσσέας και το βάρος του Δούρειου Ίππου



Ο Όμηρος παρουσιάζει τον Οδυσσέα ως τον στρατηγικό εγκέφαλο που οδήγησε τους Έλληνες στη νίκη μέσω του Δούρειου Ίππου.

Όμως η ίδια πράξη που τον καθιερώνει ως ιδιοφυή πολεμιστή γίνεται και η πηγή του εσωτερικού του βασανισμού.

Ο Οδυσσέας παραβιάζει την αρχή της ξενίας — τον ιερό κανόνα φιλοξενίας που προστάτευε τις σχέσεις ανάμεσα σε οικοδεσπότη και επισκέπτη — χρησιμοποιώντας την εξαπάτηση ως όπλο. Η νίκη του είναι στρατιωτικά λαμπρή, αλλά ηθικά περίπλοκη.

Η καταστροφή της Τροίας δεν είναι απλώς μια επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Είναι μια εμπειρία που τον ακολουθεί, καθώς αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το χάσμα ανάμεσα στον ήρωα που ήταν και στον άνθρωπο που νιώθει ότι έγινε.



Ένας ήρωας που δεν μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό του

Η νέα εκδοχή του Νόλαν, σύμφωνα με την ανάλυση του The Conversation, δίνει μεγαλύτερο βάρος όχι στη δράση αλλά στην ψυχολογική κατάρρευση του ήρωα.

Ο Οδυσσέας εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος που υποφέρει από εφιάλτες, προσπαθεί να ξεφύγει από τις αναμνήσεις του και παλεύει με την πεποίθηση ότι δεν αξίζει πλέον την αγάπη των ανθρώπων γύρω του.

Η φράση που συνοψίζει το τραύμα του είναι η αμφιβολία: «Κι αν ο Οδυσσέας που γνώριζες έχασε τον δρόμο του;».

Μια σκέψη που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συναντάται συχνά σε βετεράνους πολέμου που νιώθουν ότι οι πράξεις τους τούς έχουν αλλάξει για πάντα.

Reuters

Από την αρχαία Ελλάδα στους σύγχρονους πολέμους



Ο ψυχίατρος Τζόναθαν Σέι ήταν από τους πρώτους που μελέτησαν το ηθικό τραύμα μέσα από τις εμπειρίες των Αμερικανών στρατιωτών στο Βιετνάμ.

Αργότερα, άλλοι ερευνητές διεύρυναν την έννοια, υποστηρίζοντας ότι το τραύμα δεν προέρχεται μόνο από την προδοσία που μπορεί να βιώσει ένας στρατιώτης από τους ηγέτες του, αλλά και από τις δικές του πράξεις.

Ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρείται ήρωας από τους άλλους και ταυτόχρονα να αισθάνεται καταδικασμένος από τη δική του συνείδηση.

Αυτό είναι το παράδοξο του Οδυσσέα.

Γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» στη Μεθώνη/INTIME

Γιατί η «Οδύσσεια» παραμένει διαχρονική



Η δύναμη του ομηρικού έπους ίσως δεν βρίσκεται μόνο στην περιπέτεια, τις μάχες και την επιστροφή στην πατρίδα.

Βρίσκεται στο γεγονός ότι παρουσιάζει έναν ήρωα ατελή, έναν άνθρωπο που νικά τους εχθρούς του αλλά δυσκολεύεται να νικήσει τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Οδυσσέας δεν είναι εύκολο να δικαιολογηθεί ούτε να αθωωθεί πλήρως. Η ευφυΐα του συνδέεται άρρηκτα με τις επιλογές που τον στοιχειώνουν.

Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που, χιλιάδες χρόνια μετά, η ιστορία του εξακολουθεί να συγκινεί: επειδή δεν μιλά μόνο για το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη, αλλά για το δυσκολότερο ταξίδι — την προσπάθεια του ανθρώπου να συμφιλιωθεί με τον ίδιο του τον εαυτό.



Πηγή: The Conversation