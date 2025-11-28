Μια απλή άσκηση γραφής μπορεί να μειώσει άμεσα το άγχος, σύμφωνα με μελέτη

Το άγχος για το μέλλον είναι κάτι που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Μερικοί άνθρωποι, όμως, φαίνεται πως αγχώνονται πολύ περισσότερο από άλλους και για αυτό δεν φταίει το περιβάλλον και οι αντιξοότητες. Νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Psychological Reports δείχνει ότι όταν οι φόβοι για το μέλλον είναι πολύ συγκεκριμένοι, τότε η αυτοεκτίμηση μπορεί να κλονιστεί και αυτή η πτώση να πυροδοτήσει περισσότερα συμπτώματα. Για τη διαχείριση του άγχους επιστήμονες δοκίμασαν μια απλή άσκηση γραφής, που φαίνεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση.

Τι ανακάλυψε η νέα έρευνα

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι ειδικοί που πραγματοποίησαν τη μελέτη βασίστηκαν στην ιδέα που δημιουργούμε για το ποιοι θα μπορούσαμε να γίνουμε στο μέλλον. Αυτές οι εκδοχές μπορεί να είναι θετικές, γεμάτες φιλοδοξίες, αλλά μπορεί να είναι και αρνητικές, κρύβοντας φόβους για αποτυχίες ή προσωπικά αδιέξοδα. Για κάποιους, αυτές οι αρνητικές προβολές δεν είναι απλώς θολές ανησυχίες· είναι τόσο ζωντανές που μοιάζουν σχεδόν πραγματικές. Προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη παρατηρήσει ότι όσοι παλεύουν με άγχος συχνά περιγράφουν τέτοιες εικόνες με μεγαλύτερη ένταση και λεπτομέρεια.

Οι ερευνητές διερεύνησαν τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από αυτό το φαινόμενο. Μια κλασική εξήγηση λέει πως το άγχος μάς κάνει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε απειλές, με αποτέλεσμα οι αρνητικές σκέψεις να αποκτούν μεγαλύτερο βάθος. Ωστόσο, η νέα ομάδα επιστημόνων υποψιάστηκε ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο το άγχος που προέρχεται από τους φόβους, αλλά από τις τόσο καθαρές αρνητικές εικόνες που ρίχνουν την αυτοεκτίμηση. Και από εκεί ξεκινά ένας φαύλος κύκλος.

Πώς λειτουργεί η άσκηση «ο καλύτερος δυνατός εαυτός»

Στη έρευνα συμμετείχαν 68 φοιτητές σε μια διαδικτυακή μελέτη δύο φάσεων. Στην πρώτη φάση, οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για το επίπεδο άγχους τους και για το πώς αξιολογούν την αυτοεκτίμησή τους. Στη συνέχεια περιέγραψαν τον «χειρότερο πιθανό εαυτό» τους και βαθμολόγησαν πόσο καθαρά μπορούσαν να «δουν» αυτή την εικόνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι όσο πιο έντονο ήταν το άγχος, τόσο χαμηλότερη η αυτοεκτίμηση — κάτι που αναμενόταν. Επιπλέον, όσοι ένιωθαν περισσότερο άγχος έδιναν και υψηλότερες βαθμολογίες στη ζωντάνια των αρνητικών μελλοντικών σεναρίων. Το ενδιαφέρον όμως ήταν πως όσοι είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανεξαρτήτως άγχους, ήταν επίσης πιο πιθανό να περιγράφουν εξαιρετικά καθαρά τις αρνητικές εικόνες του μέλλοντος.

Με μια στατιστική ανάλυση οι ερευνητές έδειξαν ότι η αυτοεκτίμηση λειτουργεί σαν «γέφυρα» ανάμεσα στη ζωντάνια αυτών των αρνητικών εικόνων και στο άγχος. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος βλέπει το μέλλον του πολύ αρνητικά και με λεπτομέρειες, αυτό μπορεί να πλήξει την αυτοπεποίθησή του και η πτώση αυτή να τροφοδοτεί το άγχος.

Η δεύτερη φάση της μελέτης ασχολήθηκε με το αν μια απλή παρέμβαση μπορεί να ανατρέψει προσωρινά αυτή τη διαδικασία. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν για τα μελλοντικά τους σενάρια και αμέσως μετά να επαναξιολογήσουν τα επίπεδα άγχους τους. Αρχικά, η περιγραφή του φοβισμένου μελλοντικού εαυτού προκάλεσε μια μικρή αύξηση του άγχους, αλλά μόνο σε όσους ήδη είχαν υψηλές βαθμολογίες άγχους. Στη συνέχεια, όμως, όλοι οι συμμετέχοντες —ανεξαρτήτως αρχικού επιπέδου— δοκίμασαν την τεχνική «ο καλύτερος δυνατός εαυτός». Έγραψαν δηλαδή πώς θα ήταν η ζωή τους εάν όλα εξελίσσονταν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή η άσκηση φάνηκε να μειώνει αισθητά το άγχος σε σχέση με την αρχική μέτρηση.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την καθημερινότητα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, καθώς προέρχονται από φοιτητές και όχι από άτομα με κλινικά διαγνωσμένη αγχώδη διαταραχή. Επίσης, η πρώτη φάση της μελέτης δεν μπορεί να αποδείξει αιτιότητα, αλλά μόνο σχέσεις μεταξύ παραγόντων. Ωστόσο με την εν λόγω έρευνα ανοίγει η προοπτική να αξιοποιηθούν στο μέλλον απλές, χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, όπως η γραφή θετικών μελλοντικών σεναρίων, ως εργαλείο άμεσης ανακούφισης από το άγχος.