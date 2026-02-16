Μια απλή νοητική άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας κατά περίπου 25%

Μια απλή άσκηση εγκεφάλου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά ένα τέταρτο σε 20 χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Alzheimer's and Dementia: Translational Research & Clinical Research. Στην εποχή των εφαρμογών και παιχνιδιών που υπόσχονται διατήρηση της νοητικής λειτουργίας, η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ακόμα περιορισμένη, ειδικά για μακροχρόνια αποτελέσματα. Το νέο πείραμα, όμως, βασίζεται σε τυχαία κατανομή και θεωρείται υπόδειγμα ιατρικής έρευνας.

Η μελέτη και οι συμμετέχοντες

Οπως διαβάζουμε στο Science Alert, η μελέτη ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με περισσότερους από 2.800 συμμετέχοντες ηλικίας 65 ετών και άνω. Πραγματοποιήθηκε τυχαία κατανομή τους σε τρεις ομάδες, με διαφορετική άσκηση εγκεφαλικής εκπαίδευσης για καθεμία — ταχύτητα, μνήμη ή συλλογιστική — ή σε ομάδα ελέγχου, που δεν έκανε καθόλου προγράμματα. Η βασική εκπαίδευση περιλάμβανε συνεδρίες μίας ώρας, δύο φορές την εβδομάδα, για πέντε εβδομάδες, και ακολουθούσαν τέσσερις «ενισχυτικές» συνεδρίες στον έναν χρόνο και μετά και τρία χρόνια, με συνολικό χρόνο εκπαίδευσης λιγότερο από 24 ώρες.

Κατά τις τακτικές επαναξιολογήσεις μετά από πέντε, 10 και 20 χρόνια, η ομάδα που ακολούθησε την εκπαίδευση ταχύτητας παρουσίασε διαρκώς σημαντικά οφέλη. Σύμφωνα με τα αρχεία Medicare, οι συμμετέχοντες σε αυτή την άσκηση είχαν μετά από δύο δεκαετίες κατά 25% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε σύγκριση με όσους δεν είχαν συμμετάσχει. Αντίθετα, οι ασκήσεις μνήμης και συλλογιστικής δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά, γεγονός που, όπως τόνισε η μία εκ των συγγραφέων της μελέτης, Marilyn Albert, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, παρέχει για πρώτη φορά μια έγκυρη ένδειξη για το τι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, αρκετοί ερευνητές παραμένουν επιφυλακτικοί. Η στατιστική σημασία των αποτελεσμάτων μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακή όσο φαίνεται, καθώς το περιθώριο σφάλματος κυμαίνεται από 41% έως μόλις 5%. Επιπλέον, η μελέτη απέκλεισε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων.

Ο ρόλος της ταχύτητας και τα αποτελέσματα

Η άσκηση ταχύτητας που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές απαιτούσε να κλικάρουν οι συμμετέχοντες σε αυτοκίνητα και σήματα κυκλοφορίας που εμφανίζονταν σε διάφορα σημεία της οθόνης. Η ακριβής αιτία για την αποτελεσματικότητά της δεν είναι ακόμα σαφής, αν και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εκπαίδευση βελτιώνει την συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου. Η κατανόηση των μηχανισμών που την καθιστούν επιτυχημένη θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών ασκήσεων στο μέλλον.

Σημασία και προκλήσεις

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η πιθανή μείωση της άνοιας κατά 25% στον πληθυσμό των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε φροντίδα ασθενών. Παγκοσμίως, η άνοια επηρεάζει περίπου 57 εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελεί την έβδομη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για την συγκεκριμένη άσκηση και δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλα τα ψηφιακά παιχνίδια εγκεφαλικής εκπαίδευσης.