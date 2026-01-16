Μια από τις πιο... καυτές WAGS στην Ευρώπη ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Καρδίτσα (pics)

Στην πρώτη θέση του Α' ομίλου της Super League 2 βρίσκεται η Αναγέννηση Καρδίτσας και θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την πολυπόθητη άνοδο στη Stoiximan Super League. Έτσι, δείχνει διάθεση να ενισχύσει το ρόστερ εν όψει των οκτώ τελευταίων αγώνων που απομένουν ως το φινάλε.



Στο πλαίσιο αυτό η θεσσαλική ομάδα απέκτησε τον Φινλανδό διεθνή, Πίρι Σοΐρι που ήταν χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι.



Ο 31 ετών ποδοσφαιριστής προορίζεται για να ενισχύσει τα «φτερά» της επίθεσης. Την περσινή χρονιά με την Athens Kallithea είχε απολογισμό 34 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ με την Εθνική ομάδα της χώρας του έχει καταγράψει 45 συμμετοχές και έχει σκοράρει 7 τέρματα.



Ο Σοΐρι μετακομίζει στην Καρδίτσα μαζί με την σύζυγό του, την εντυπωσιακή Σάρα Σιέπι.

Μοντέλο και παρουσιάστρια η γυναίκα του Σοΐρι



Η Σιέπι έχει παρουσιάσει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές για το φινλανδικό εμπορικό κανάλι Nelonen : Paratiisihotelli Suomi το 2015 και το 2017, Ummikot ulkomailla το 2016 και Kiss Bang Love Suomi το 2016.



Επίσης, έχει εμφανιστεί συχνά στη φινλανδική έκδοση του Wheel of Fortune στο TV5 και έχει πάρει μέρος σε ριάλιτι σόου, όπως το Celebrity Big Brother Finland 2013 και το Amazing Race Suomi.

Η 31χρονη καλλονή είχε στεφθεί Mις Φινλανδία και έκτοτε κάνει καριέρα τόσο ως μοντέλο, όσο και σαν παρουσιάστρια.

Το ζευγάρι διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της κοινής ζωής του, καθώς περιμένει το πρώτο του παιδί.



Η Σιέπι, με καταγωγή από το Τόρνιο της Λαπωνίας, ήταν η πρώτη επιλαχούσα στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Φινλανδία το 2011, αλλά αναδείχθηκε Μις Φινλανδία αφότου η Πία Λάμπεργκ αποφάσισε να παραιτηθεί από τον τίτλο της. Έκτοτε, η Σιέπι έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και έχει αποκτήσει σημαντικό κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σχέση της με τον παρουσιαστή Ρούπε Σάλμινεν, που διήρκεσε από το 2015 έως το 2018, παρακολουθήθηκε ευρέως από τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: Athletiko.gr