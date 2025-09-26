Μια «αυταρχική» χώρα που «στήνει εκλογές» (;)

Ξέρετε εσείς τώρα για τις αναλύσεις που θα γίνουν σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο και για τα «πόσα κέρδισε η Τουρκία» και «πόσα έχασε η Ελλάδα».

Αφήνω την υψηλή ανάλυση για τις «βαριές πένες» και πάω παρακάτω. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση ο αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ένας απίθανος τύπος με απίθανες δηλώσεις, είπε πως «εντάξει η Τουρκία μπορεί να είναι μία αυταρχική χώρα αλλά είναι σύμμαχός μας». Κάπου εκεί ήρθε και η πληροφορία από την Τουρκία πως τελικά η συνάντηση θα ήταν ανοιχτή για τους δημοσιογράφους για να καταγράψουν τον διάλογο των δυο ηγετών.

Οπότε άπαντες καταλάβαμε πως δεν θα υπήρχε κάπου Ισραήλ, Γάζα κτλ για να μη χαλάσει η ατμόσφαιρα.

Λίγη ώρα μετά ο Τραμπ, έβαλε πραγματικά το καλύτερό του χαμόγελο και υποδέχθηκε τον φίλο του στον Λευκό Οίκο και κάθε άλλο παρά φειδωλός ήταν στις κολακείες του για τον άνθρωπο που δεν τον ξέχασε ούτε όταν βρέθηκε στην «πολιτική του εξορία».

Και για τον ηγέτη που ξέρει από «στημένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα». Προσέξτε: Ο Τραμπ το είπε για να πλέξει το εγκώμιο του Ερντογάν και όχι για να τον επιπλήξει για «εκλογές της νοθείας». Και εάν παρατηρήσετε τον Ερντογάν, καθόλου δεν αντιδρά σε αυτό που άκουσε από τον συνομιλητή του.

Για οποιονδήποτε δυτικό ηγέτη σίγουρα αυτό θα ήταν μία μέγιστη προσβολή αλλά για τον πρόεδρο Ερντογάν όχι. Πόσοι άλλωστε έχουν τη δυνατότητα μέσα στον Λευκό Οίκο να δέχονται μια τόσο μεγάλη φροντίδα από τον συνήθως άκομψο Τραμπ. Η φωτογραφία που κυκλοφορεί από χθες το βράδυ στην Τουρκία για ευνόητους λόγους είναι αδιάψευστος μάρτυρας.