Μια δεύτερη Κύπρος… εκτός Κύπρου - Περισσότεροι στη Βρετανία απ’ ό,τι στη Λευκωσία

Οι αριθμοί προκαλούν εντύπωση: κυριολεκτικά μια δεύτερη Κύπρος ζει έξω από τα σύνορα του νησιού. Ενώ ο πληθυσμός της Κύπρου ανέρχεται περίπου στις 923.000 ψυχές –εκ των οποίων μόλις 719.252 είναι Κύπριοι πολίτες–, εκτιμάται πως πάνω από 700.000 Κύπριοι ζουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Με απλά λόγια, είναι πολύ πιθανό οι Κύπριοι της διασποράς να ξεπερνούν σε αριθμό εκείνους που ζουν στην ίδια την Κύπρο.

Το τοπίο παραμένει κάπως θολό, καθώς τα επίσημα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Όπως μεταδίδει www.philenews.com, σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου, οι Κύπριοι της διασποράς κατανέμονται ως εξής:

Ηνωμένο Βασίλειο: 350.000 – 450.000

ΗΠΑ: 70.000 – 80.000

Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία: 80.000

Ελλάδα: 70.000

Υπόλοιπη Ευρώπη: 5.000

Καναδάς: 35.000

Νότια Αφρική: 35.000

Άλλες χώρες της Αφρικής: 5.000

Αν ληφθεί υπόψη το συντηρητικό σενάριο, δηλαδή οι χαμηλότεροι αριθμοί, τότε 650.000 Κύπριοι ζουν εκτός συνόρων. Ωστόσο, με βάση τις ανώτερες εκτιμήσεις –κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ– ο αριθμός ανεβαίνει στους 760.000, δηλαδή περίπου 40.000 περισσότεροι από όσους κατοικούν σήμερα στο νησί.

Οι αριθμοί των Κυπρίων που ζουν στην Κύπρο προκύπτουν από την απογραφή του 2021, ενώ οι εκτιμήσεις για τη διασπορά βασίζονται σε δεδομένα που συγκεντρώνει το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω των θεσμικών οργάνων των κυπριακών κοινοτήτων στο εξωτερικό.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατοικούν περισσότεροι από τους μισούς του σημερινού πληθυσμού της Κύπρου. Μια παροικία 350.000 έως 450.000 ανθρώπων που κρατά ζωντανή τη φλόγα της πατρίδας… χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.