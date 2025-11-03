Μια δεύτερη Κύπρος… εκτός Κύπρου - Περισσότεροι στη Βρετανία απ’ ό,τι στη Λευκωσία
Μπορεί η Κύπρος να είναι ένα μικρό νησί, όμως ο λαός της έχει απλωθεί στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από το Λονδίνο μέχρι τη Μελβούρνη και τη Νέα Υόρκη, περισσότεροι από 700.000 Κύπριοι ζουν εκτός συνόρων – αριθμός που ξεπερνά όσους κατοικούν σto νησί.
Οι αριθμοί προκαλούν εντύπωση: κυριολεκτικά μια δεύτερη Κύπρος ζει έξω από τα σύνορα του νησιού. Ενώ ο πληθυσμός της Κύπρου ανέρχεται περίπου στις 923.000 ψυχές –εκ των οποίων μόλις 719.252 είναι Κύπριοι πολίτες–, εκτιμάται πως πάνω από 700.000 Κύπριοι ζουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Με απλά λόγια, είναι πολύ πιθανό οι Κύπριοι της διασποράς να ξεπερνούν σε αριθμό εκείνους που ζουν στην ίδια την Κύπρο.
Το τοπίο παραμένει κάπως θολό, καθώς τα επίσημα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Όπως μεταδίδει www.philenews.com, σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου, οι Κύπριοι της διασποράς κατανέμονται ως εξής:
- Ηνωμένο Βασίλειο: 350.000 – 450.000
- ΗΠΑ: 70.000 – 80.000
- Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία: 80.000
- Ελλάδα: 70.000
- Υπόλοιπη Ευρώπη: 5.000
- Καναδάς: 35.000
- Νότια Αφρική: 35.000
- Άλλες χώρες της Αφρικής: 5.000
Αν ληφθεί υπόψη το συντηρητικό σενάριο, δηλαδή οι χαμηλότεροι αριθμοί, τότε 650.000 Κύπριοι ζουν εκτός συνόρων. Ωστόσο, με βάση τις ανώτερες εκτιμήσεις –κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ– ο αριθμός ανεβαίνει στους 760.000, δηλαδή περίπου 40.000 περισσότεροι από όσους κατοικούν σήμερα στο νησί.
Οι αριθμοί των Κυπρίων που ζουν στην Κύπρο προκύπτουν από την απογραφή του 2021, ενώ οι εκτιμήσεις για τη διασπορά βασίζονται σε δεδομένα που συγκεντρώνει το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω των θεσμικών οργάνων των κυπριακών κοινοτήτων στο εξωτερικό.
Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο;
Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατοικούν περισσότεροι από τους μισούς του σημερινού πληθυσμού της Κύπρου. Μια παροικία 350.000 έως 450.000 ανθρώπων που κρατά ζωντανή τη φλόγα της πατρίδας… χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.