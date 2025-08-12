Μια επικίνδυνη συμβουλή του ChatGPT για τη διατροφή οδήγησε 60χρονο στο νοσοκομείο με παραισθήσεις

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς της ζωής μας έχει αυξηθεί ραγδαία. Από την εκπαίδευση και τη δουλειά έως την ψυχαγωγία και την υγεία, πολλοί στρέφονται πλέον σε εφαρμογές όπως το ChatGPT για γρήγορες απαντήσεις και καθοδήγηση.

Ωστόσο, μια πρόσφατη περίπτωση ενός 60χρονου άνδρα αποδεικνύει πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα υγείας.

Διαβάστε πώς την πάτησε με το ChatGPT o 60χρονος και ποιες παγίδες πρέπει να αποφεύγετε.