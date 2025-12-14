Μία εβδομάδα με το Smart #1

Αν μου έλεγες πριν μερικά χρόνια ότι θα περνούσα μια ολόκληρη εβδομάδα με ένα Smart SUV, πιθανότατα θα χαμογελούσα δύσπιστα. Για εμένα, όπως και για τους περισσότερους, το όνομα smart ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το μικροσκοπικό fortwo, το αυτοκίνητο που έβαλε την αστική μετακίνηση σε άλλη διάσταση. Σήμερα όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Η smart έχει αλλάξει φιλοσοφία, έχει αλλάξει στόχους και έχει αλλάξει και κοινό. Από τα διθέσια city cars πέρασε σε μια πλήρως ηλεκτρική SUV γκάμα, με τρία μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες: το #1 ως SUV πόλης, το #3 με πιο οικογενειακό χαρακτήρα και το μεγαλύτερο #5. Εγώ έζησα για επτά ημέρες με το μικρότερο της οικογένειας, το Smart #1, στην έκδοση των 272 ίππων, και προσπάθησα να δω αν πίσω από το νέο πρόσωπο κρύβεται ακόμη η «έξυπνη» ιδέα που έκανε τη μάρκα ξεχωριστή.

Ανανέωση με χαρακτήρα

Από τις πρώτες κιόλας μέρες κατάλαβα ότι το smart #1 δεν προσπαθεί να μιμηθεί κανέναν. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη μικρό ηλεκτρικό SUV, αλλά ένα αυτοκίνητο που έχει χαρακτήρα και άποψη. Οι 272 ίπποι και τα 343 Nm ροπής δεν είναι απλά νούμερα στο χαρτί, αλλά δηλώνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Πρόκειται για το ισχυρότερο μικρό SUV της αγοράς, κάτι που δεν περιμένεις εύκολα όταν βλέπεις το λογότυπο smart στο καπό.

Αυτό που με εξέπληξε ευχάριστα όμως δεν ήταν μόνο οι επιδόσεις, αλλά οι χώροι. Ζώντας μαζί του στην καθημερινότητα, με μετακινήσεις στην πόλη, εξόδους εκτός και επιβάτες κάθε σωματότυπου, συνειδητοποίησα ότι το smart #1 παίζει πολύ ψηλά σε αυτόν τον τομέα. Ο αέρας για το κεφάλι είναι κορυφαίος για την κατηγορία, με 9,5 εκατοστά, κάτι που μεταφράζεται στο ότι ακόμα και φίλος μου ύψους 1,94 μ. κάθισε άνετα στο πίσω κάθισμα χωρίς παράπονα. Ο χώρος για τα πόδια, με 16 εκατοστά, είναι επίσης από τους μεγαλύτερους στα μικρά SUV, ενώ το φαρδύ πίσω κάθισμα των 1,36 μ. μπορεί πραγματικά να φιλοξενήσει τρεις ενήλικες, όχι απλώς θεωρητικά. Ο χώρος αποσκευών μεταβάλλεται χάρη στα συρόμενα καθίσματα από 273 έως 411 λίτρα, κάτι που στην πράξη αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο, αν και με τα καθίσματα τελείως πίσω δεν είναι από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας.

Διαχείρηση ενέργειας και αυτονομία χωρίς άγχος

Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο όμως, όσα καλά κι αν κάνει, όλα καταλήγουν στην αυτονομία. Και εδώ το smart #1 με κέρδισε κυρίως μέσα στην πόλη. Με κανονική χρήση, χωρίς υπερβολές και χωρίς άγχος, είδα στην πράξη έως και 450 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Είναι ένα νούμερο που σου επιτρέπει να ξεχάσεις τον φορτιστή για αρκετές ημέρες, κάτι εξαιρετικά σημαντικό στην καθημερινότητα. Σε μικτές διαδρομές η αυτονομία πέφτει γύρω στα 355 χιλιόμετρα, ενώ σε ταξίδι πρέπει να υπολογίζεις περίπου 280 χιλιόμετρα, νούμερα απόλυτα λογικά για την κατηγορία και την ισχύ του.

Θυμίζει Mercedes αλλά και...MINI;

Εμφανισιακά, το smart #1 είναι ένα αυτοκίνητο που τραβάει βλέμματα χωρίς να φωνάζει. Με μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,82 και ύψος 1,64 μέτρα, τοποθετείται στο άνω άκρο των μικρών SUV και δείχνει πιο «γεμάτο» από όσο περιμένεις.

Οι σχεδιαστικές επιρροές από Mercedes είναι εμφανείς, ιδιαίτερα στα φωτιστικά σώματα και στις φωτεινές μπάρες εμπρός και πίσω, κάτι που δεν με ενόχλησε καθόλου. Αντίθετα, του δίνει μια πιο premium αύρα. Λεπτομέρειες όπως τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο, οι χωνευτές χειρολαβές και η αιωρούμενη οροφή προσθέτουν έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, ενώ οι διχρωμίες και οι επιλογές σε ζάντες ενισχύουν τη νεανική του εικόνα. Δεν έχει το σοκ που είχε το πρώτο fortwo πριν 25 χρόνια, αλλά έχει κάτι φρέσκο και διαφορετικό, θυμίζοντας τη νεανικότητα που είχαν τα MINI.

Χώροι και τεχνολογία στο εσωτερικό

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, καταλαβαίνεις αμέσως ότι η smart θέλει να ποντάρει στην τεχνολογία. Η μεγάλη οθόνη αφής των 12,8 ιντσών δεσπόζει στο ταμπλό και είναι η μεγαλύτερη στην κατηγορία. Ο επεξεργαστής Qualcomm 8155 και η μνήμη των 128 GB εξασφαλίζουν άμεση απόκριση και ομαλή λειτουργία, κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα στην καθημερινή χρήση. Σχεδόν όλες οι λειτουργίες περνούν από την οθόνη, με τη βοήθεια και των χειριστηρίων στο τιμόνι, δημιουργώντας μια σύγχρονη αλλά όχι κουραστική εμπειρία.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 9,2 ιντσών συμπληρώνει την εικόνα, ενώ προαιρετικά υπάρχει και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 10 ιντσών, που αποδείχθηκε ιδιαίτερα πρακτικό στις διαδρομές με πλοήγηση. Η ποιότητα κατασκευής είναι καλή, με σκληρά υλικά που έχουν επενδυθεί έξυπνα με μαλακές επιφάνειες και δερμάτινες ενθέσεις, δίνοντας αίσθηση στιβαρότητας.

Διασκεδαστικό και άνετο

Ο ηλεκτροκινητήρας των 272 ίππων κάνει το smart #1 πραγματικά διασκεδαστικό. Στο Sport πρόγραμμα, η επιτάχυνση είναι άμεση και γεμάτη, με το 0-100 να έρχεται σε 6,3 δευτερόλεπτα και τις ρεπρίζ να είναι κορυφαίες για την κατηγορία. Υπάρχουν και τα Eco και Comfort για πιο χαλαρή οδήγηση, ενώ τα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας είναι τρία, αν και στο πιο δυνατό θα ήθελα λίγο περισσότερη ένταση. Η λειτουργία one pedal πάντως καλύπτει αυτό το κενό και σου επιτρέπει να οδηγείς σχεδόν αποκλειστικά με το γκάζι.

Στο δρόμο, το smart #1 αποδείχθηκε πιο ευχάριστο απ’ όσο περίμενα. Η πίσω κίνηση και η ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων προσφέρουν καλό πάτημα και ουδέτερη συμπεριφορά στις στροφές, ενώ το τιμόνι έχει άμεση απόκριση και σωστή πληροφόρηση. Παρά το βάρος των 1,9 τόνων και την απόσταση από το έδαφος των 18,2 εκατοστών, δεν ένιωσα υπερβολικές κλίσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι η άνεση. Στην πόλη απορροφά λακκούβες και σαμάρια χωρίς θορύβους και στον αυτοκινητόδρομο παραμένει ήσυχο, κάτι που το κάνει ευχάριστο και ξεκούραστο.

Συμπέρασμα

Μετά από μία εβδομάδα συμβίωσης, το smart #1 μου άφησε την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρικού SUV που ξέρει τι θέλει να είναι.

Συνδυάζει μοντέρνα εμφάνιση, κορυφαία τεχνολογία, εξαιρετικές επιδόσεις και πολύ καλούς χώρους, σε μια τιμή που το καθιστά το πιο προσιτό premium ηλεκτρικό SUV της αγοράς. Είναι ευρύχωρο, γρήγορο, αποδοτικό στην πόλη και με premium στήριξη μετά την αγορά χάρη στη Mercedes. Δεν είναι τέλειο, αλλά κάνει πολλά πράγματα σωστά και αυτό είναι που τελικά μετράει.



Υπέρ

Σχεδίαση και νεανικός χαρακτήρας

Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας και κορυφαίες επιδόσεις

Πολύ καλοί χώροι επιβατών για την κατηγορία

Μεγάλη αυτονομία στην πόλη

Προηγμένη τεχνολογία και ψηφιακό εσωτερικό

Στάνταρ φόρτιση AC 22 kW

Καλή οδική συμπεριφορά και άνεση

Κατά

Μικρός χώρος αποσκευών με τα πίσω καθίσματα τέρμα πίσω