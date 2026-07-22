Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ τη Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η ιστορική εταιρεία παραγωγής τίμησε τη μνήμη της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με ένα σπάνιο βίντεο από την ερμηνεία του τραγουδιού «Θάλασσα μόνο κι Ουρανός», στο πλευρό του αξέχαστου Μανώλη Χιώτη.

«Μια σπουδαία ερμηνεύτρια με ξεχωριστό ταμπεραμέντο»

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Φίνος Φιλμ χαρακτήρισε τη Μαίρη Λίντα μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση.

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σπουδαία καλλιτεχνική της σύμπραξη με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο έντυσαν μουσικά δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο

Η Φίνος Φιλμ υπενθύμισε ότι η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης συνέβαλαν καθοριστικά στη μουσική ταυτότητα αγαπημένων ελληνικών ταινιών, όπως οι «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».

Οι μελωδίες και οι ερμηνείες τους συνδέθηκαν με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.

«Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια...»

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με μια φράση της ίδιας της Μαίρης Λίντα, η οποία αποτυπώνει τη φιλοσοφία με την οποία αντιμετώπιζε τη ζωή:

«Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα.»

Λόγια που σήμερα αποκτούν ιδιαίτερη συγκινησιακή αξία, συνοδεύοντας το τελευταίο «αντίο» σε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, της οποίας η φωνή θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια και τις κινηματογραφικές στιγμές που σημάδεψαν γενιές Ελλήνων.