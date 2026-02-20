Μια φωτογραφία, όλα τα πρωτοσέλιδα: Πώς ο φωτογράφος έπιασε το ιστορικό καρέ με τον πρίγκιπα Άντριου

Μία μόνο φωτογραφία κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα όλων σχεδόν των βρετανικών εφημερίδων και όχι μόνο. Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου σκυθρωπός και σοκαρισμένος, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, αμέσως μετά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα. Πίσω από το στιγμιότυπο κρύβεται μια πολύωρη επιχείρηση αναμονής, ένστικτο και -όπως παραδέχεται ο ίδιος ο φωτογράφος- αρκετή τύχη.



Την εικόνα που μέσα σε λίγες ώρες έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο κατέγραψε ο φωτογράφος του πρακτορείου Reuters Φιλ Νομπλ, απαθανατίζοντας τον έκπτωτο πρίγκιπα, εμφανώς καταβεβλημένο, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, ενώ έχει μόλις αρθεί η κράτησή του.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ είχε μόλις αποχωρήσει από αστυνομικό τμήμα στο Άιλσαμ της Αγγλίας, όπου είχε παραμείνει για περισσότερες από δέκα ώρες υπό κράτηση. Πρόκειται για το πρώτο μέλος της σύγχρονης βρετανικής βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται.

Αγώνας δρόμου για το καρέ

Ο Νομπλ ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026 ένα ταξίδι περίπου πέντε ωρών προς το Νόρφολκ, μόλις έγινε γνωστή η είδηση της σύλληψης. Χωρίς βεβαιότητα για το πού κρατείτο ο πρώην πρίγκιπας, εκείνος και η μικρή ομάδα του επισκέπτονταν διαδοχικά πιθανά αστυνομικά τμήματα.

«Ήταν το τέταρτο ή πέμπτο τμήμα που είχαμε ελέγξει εκείνο το βράδυ», εξήγησε. «Δεν υπήρχε καμία ασυνήθιστη κίνηση, τίποτα που να προδίδει ότι θα συνέβαινε κάτι».

Λίγο πριν αποχωρήσει για το ξενοδοχείο, συνάδελφός του τον ειδοποίησε ότι δύο οχήματα έφτασαν στο σημείο. Ο φωτογράφος γύρισε άμεσα πίσω.

Το δευτερόλεπτο της τύχης

Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό από την επιστροφή του, οι πόρτες του γκαράζ του αστυνομικού τμήματος άνοιξαν και δύο αυτοκίνητα βγήκαν στον δρόμο. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο Άντριου.

Ο Νομπλ είχε ήδη δοκιμάσει τις ρυθμίσεις της μηχανής του φωτογραφίζοντας άλλα οχήματα που έφευγαν, όμως, όπως εξηγεί, τίποτα δεν είναι βέβαιο στη λεγόμενη «φωτογραφία ενέδρας» (stakeout photography).

«Πρέπει να μαντέψεις πού κάθεται, σε ποια πλευρά του αυτοκινήτου, αν θα προλάβει να επαναφορτιστεί το φλας», σημείωσε.

Τράβηξε συνολικά έξι καρέ: δύο ήταν κενά, ένα θολό, δύο έδειχναν μόνο αστυνομικούς - και ένα κατέγραψε τη στιγμή.

«Κοιτάς την οθόνη της μηχανής και δεν πιστεύεις ότι τον έχεις πετύχει», είπε, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «από εκείνες που λες τσίμπησέ με για να δω αν ονειρεύομαι».

Η σύλληψη και οι σκιές του παρελθόντος

Ο πρώην πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος αργά το ίδιο βράδυ, παραμένοντας «υπό διερεύνηση». Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τον λόγο της σύλληψης.

Ο Άντριου είχε διατελέσει επί χρόνια ειδικός απεσταλμένος εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά παραιτήθηκε το 2011 μετά τις αντιδράσεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, νέοι ισχυρισμοί επανήλθαν στη δημοσιότητα. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράνομη εμπλοκή.

«Όχι η καλύτερη - αλλά η σημαντικότερη»

Ο φωτογράφος δηλώνει ότι η εικόνα δεν είναι καλλιτεχνικά η καλύτερη που έχει τραβήξει.

«Είναι ένας άνθρωπος που έχει φωτογραφηθεί μέσα από παρμπρίζ τη νύχτα», είπε γελώντας. «Η καλύτερη φωτογραφία μου; Όχι. Από τις πιο σημαντικές; Σίγουρα».