Οκτώ χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης, επιλέγοντας να γιορτάσουν την ιδιαίτερη αυτή ημέρα με έναν διακριτικό αλλά ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Η αφιέρωση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Τη φωτογραφία συνόδευε μια σύντομη, αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα.

«Από το 8 έως το άπειρο», έγραψε η Σία Κοσιώνη, επιλέγοντας λίγες μόνο λέξεις για να εκφράσει όσα σημαίνουν για εκείνη τα οκτώ χρόνια γάμου με τον Κώστα Μπακογιάννη.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα εκατοντάδες ευχές και θετικά σχόλια από φίλους, συναδέλφους και ακολούθους του ζευγαριού.

Ένας γάμος μακριά από τα φώτα

Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 22 Ιουλίου 2017, σε μια λιτή τελετή στο Καρπενήσι, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως περίμεναν το πρώτο τους παιδί, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, το οποίο συνεχίζουν μέχρι σήμερα, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Οκτώ χρόνια μετά…

Παρά τις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους καθημερινότητας, η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης εξακολουθούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από την υπερβολική έκθεση.

Ίσως γι' αυτό και μια τόσο απλή ανάρτηση ήταν αρκετή για να εκφράσει όσα δεν χρειάζονται πολλές λέξεις: οκτώ χρόνια μετά τον γάμο τους, η κοινή τους πορεία συνεχίζεται με την ίδια διακριτικότητα, αλλά και με το ίδιο συναίσθημα που αποτυπώνεται στη φράση «Από το 8 έως το άπειρο».