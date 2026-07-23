Μια φυσική ουσία από τα τρόφιμα ενισχύει τη δράση των εμβολίων σε ηλικιωμένους

Καθώς περνούν τα χρόνια, το ανοσοποιητικό σύστημα χάνει σταδιακά μέρος της αποτελεσματικότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι όχι μόνο είναι πιο ευάλωτοι στις λοιμώξεις, αλλά συχνά εμφανίζουν και ασθενέστερη ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ένα φυσικό συστατικό που υπάρχει σε ορισμένες τροφές, η σπερμιδίνη, μπορεί να βοηθήσει το γερασμένο ανοσοποιητικό να λειτουργήσει καλύτερα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Cell, εξέτασε για πρώτη φορά σε ανθρώπους αν η λήψη σπερμιδίνης μπορεί να μειώσει τα σημάδια γήρανσης των ανοσοκυττάρων και να βελτιώσει την προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το όφελος ήταν ιδιαίτερα έντονο σε άτομα άνω των 65 ετών που, παρά τις τρεις δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19, είχαν παρουσιάσει πολύ χαμηλή ανοσολογική απόκριση.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη ήταν μια μικρή πιλοτική κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 40 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι μισοί έλαβαν καθημερινά συμπλήρωμα σπερμιδίνης σε δόση 6 mg για 13 εβδομάδες και οι υπόλοιποι έλαβαν εικονικό σκεύασμα χωρίς τη δραστική ουσία. Ούτε οι συμμετέχοντες ούτε οι ερευνητές γνώριζαν ποιος ανήκε σε κάθε ομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάλυση.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την ασφάλεια του συμπληρώματος, μέτρησαν τα επίπεδα αντισωμάτων απέναντι στον κορονοϊό και εξέτασαν τη συμπεριφορά των κυττάρων του ανοσοποιητικού. Παράλληλα χρησιμοποίησαν σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης για να δουν τι αλλάζει στο εσωτερικό των κυττάρων μετά τη λήψη σπερμιδίνης.

Το πρώτο σημαντικό εύρημα ήταν ότι η σπερμιδίνη φάνηκε ασφαλής και καλά ανεκτή. Δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ οι εξετάσεις αίματος και οι δείκτες λειτουργίας του οργανισμού δεν παρουσίασαν ανησυχητικές αλλαγές.

Τι είναι η ανοσογήρανση

Ωστόσο, η πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορούσε μια συγκεκριμένη ομάδα συμμετεχόντων. Περίπου ένας στους τέσσερις εθελοντές είχε πολύ χαμηλή ή σχεδόν ανύπαρκτη ανοσολογική απόκριση μετά τις τρεις δόσεις του εμβολίου. Οι άνθρωποι αυτοί εμφάνιζαν χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γήρανση των ανοσοκυττάρων, μια κατάσταση που οι επιστήμονες ονομάζουν ανοσογήρανση.

Στα άτομα αυτά, η σπερμιδίνη προκάλεσε θεαματική αύξηση των αντισωμάτων κατά της πρωτεΐνης του κορονοϊού. Παράλληλα, βελτίωσε την ικανότητα των κυττάρων μνήμης του ανοσοποιητικού να «θυμούνται» το εμβόλιο και να παράγουν νέα αντισώματα όταν χρειάζεται.

Αντίθετα, όσοι είχαν ήδη καλή απόκριση στο εμβόλιο δεν παρουσίασαν σημαντική επιπλέον βελτίωση. Αυτό δείχνει ότι η σπερμιδίνη πιθανότατα δεν λειτουργεί ως γενικός ενισχυτής της ανοσίας, αλλά φαίνεται να βοηθά κυρίως τα ανοσοποιητικά συστήματα που έχουν ήδη εξασθενήσει από τη διαδικασία της γήρανσης.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν αυτή τη μονομερή δράση της σπερμιδίνης, οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι μάλλον η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα διαχειρίζονται τις φθορές που συσσωρεύονται με την ηλικία. Με την πάροδο του χρόνου, τα ανοσοκύτταρα συσσωρεύουν βλάβες και χάνουν την ικανότητά τους να ανανεώνονται. Ένας βασικός μηχανισμός που επηρεάζεται είναι η αυτοφαγία, δηλαδή η φυσική διαδικασία με την οποία τα κύτταρα απομακρύνουν κατεστραμμένα συστατικά και ανακυκλώνουν υλικά που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά. Η σπερμιδίνη φαίνεται ότι ενεργοποιεί αυτόν τον μηχανισμό, ιδιαίτερα στα Β λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή αντισωμάτων. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι μετά τη λήψη της ουσίας αυξήθηκε η δραστηριότητα γονιδίων που σχετίζονται με την αυτοφαγία και μειώθηκαν δείκτες κυτταρικής γήρανσης. Με απλά λόγια, η σπερμιδίνη φαίνεται να βοηθά ορισμένα γερασμένα ανοσοκύτταρα να επανέλθουν σε πιο λειτουργική κατάσταση.

Η μελέτη ανοίγει έναν νέο δρόμο στην προσπάθεια αντιμετώπισης ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα της γήρανσης: όχι απλώς να ζουν οι άνθρωποι περισσότερο, αλλά να διατηρούν ένα ανοσοποιητικό σύστημα που μπορεί να τους προστατεύει. Η σπερμιδίνη, ένα μικρό μόριο που υπάρχει ήδη στη φύση, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της νέας έρευνας.