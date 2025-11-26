Μια ιστορία διαφυγής που αγγίζει: Η Toyota στηρίζει τις γυναίκες σε κίνδυνο

Η νέα καμπάνια της Toyota Hellas ξαφνιάζει ευχάριστα, αφού για πρώτη φορά δεν επιλέγει να αναδείξει κάποιο δικό της μοντέλο, αλλά ένα Ford Fiesta. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται για εντυπωσιασμό, αλλά για να υπογραμμίσει πως, όταν μια γυναίκα αποφασίζει να δραπετεύσει από μια κακοποιητική σχέση, το σημαντικό δεν είναι η μάρκα του αυτοκινήτου, αλλά η δυνατότητα να σωθεί.

Το κλιπ της καμπάνιας εμφανίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, όμως ήδη έχει συζητηθεί ευρέως, και αυτό δίνει την ευκαιρία να τη δούμε πιο καθαρά μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα. Η επιλογή να πρωταγωνιστεί ένα Ford Fiesta αντί για κάποιο μοντέλο της εταιρείας δεν λειτουργεί πια ως «είδηση», αλλά ως ένα σχόλιο που παραμένει ζωντανό: Το σημαντικό δεν είναι ποιο αυτοκίνητο οδηγεί μια γυναίκα όταν αποφασίζει να φύγει, αλλά το ότι βρίσκει τρόπο να σωθεί. Σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις για περιστατικά κακοποίησης και γυναικοκτονίες αναζωπυρώνονται διαρκώς, αυτή η καμπάνια έρχεται να ενισχύσει έναν δημόσιο διάλογο που όσο περνά ο καιρός γίνεται πιο επιτακτικός.

Η συνεργασία με τη ΔΙΟΤΙΜΑ αποκτά μεγαλύτερο βάρος ακριβώς επειδή δεν παρουσιάζεται ως μια τυπική εταιρική δράση, αλλά ως συνέχιση μιας ανάγκης που έχει αναδειχθεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες γυναίκες στη χώρα απευθύνονται κάθε χρόνο σε δομές στήριξης, συχνά αναζητώντας έναν τρόπο διαφυγής που να είναι άμεσος και ασφαλής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Toyota επιλέγει να σταθεί δίπλα στην οργάνωση, όχι μόνο οικονομικά αλλά και επικοινωνιακά, μετατρέποντας το ίδιο το αυτοκίνητο σε σύμβολο σωτηρίας.

Το μήνυμα «Σημασία για εμάς δεν έχει με ποιο όχημα θα φύγεις, φτάνει να ξεφύγεις» παίρνει έτσι μια νέα ανάγνωση. Δεν αφορά μόνο τη μυθοπλασία της ταινίας όπου μια γυναίκα φεύγει πριν ξημερώσει με το μωρό της στην αγκαλιά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πολλές πραγματικές ιστορίες ξεκινούν με ένα βλέμμα στο ρολόι και ένα γρήγορο πακετάρισμα των απαραίτητων. Το γεγονός πως για πρώτη φορά το αυτοκίνητο παρουσιάζεται ως καθαρό μέσο διαφυγής αντί για προϊόν προς πώληση είναι ίσως ο σημαντικότερος λόγος που η καμπάνια συνεχίζει να συζητιέται.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε από την Ogilvy Greece, τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, πρωταγωνιστεί η Ευγενία Λάβδα με τη μικρή Υβόννη, η παραγωγή έγινε από τη Foss Productions, η μουσική δημιουργήθηκε από τη Musou Music Group και τις φωτογραφίες επιμελήθηκε ο Τάσος Βρεττός. Ένα σύνολο που δείχνει ότι, ακόμη και όταν η είδηση έχει ήδη κυκλοφορήσει, ο αντίκτυπος μπορεί να παραμένει ζωντανός όταν οι συμβολισμοί αγγίζουν κάτι βαθύτερο.