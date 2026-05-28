Πρώην κρατούμενος για ανθρωποκτονία ο 34χρονος που έβγαλε όπλο σε οδηγό στη Βουλιαγμένης

«Βίος και πολιτεία» είναι ο 34χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ πριν καλά – καλά προλάβει να συμπληρώσει 24 ώρες ελευθερίας, καθώς απείλησε με όπλο τον οδηγό ενός ΙΧ αυτοκινήτου για ασήμαντη αφορμή.

Ο 34χρονος ήταν έγκλειστος για ανθρωποκτονία που είχε διαπράξει τον Ιανουάριο του 2017 και αποφυλακίστηκε την Τρίτη (26/5) για να βρεθεί ξανά με χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης (27/5). Όλα ξεκίνησαν στην συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν ο 34χρονος τσακώθηκε με έναν άλλον οδηγό οχήματος για την προτεραιότητα. Ο 53χρονος, έχοντας στο αμάξι και τον 19χρονο γιο του, είδε με τρόμο να προτάσσει ένα πιστόλι και να τον εκφοβίζει. Στη συνέχεια ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς την λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπου στο ύψος του Παγκρατίου ακινητοποιήθηκε για έλεγχο από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν λάβει σήμα από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και τον αναζητούσαν.

Πηγές της ΕΛΑΣ κάνουν λόγο για έλεγχο υψηλού κινδύνου με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας -καθώς το άτομο ήταν οπλισμένο-, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στην πόρτα του ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 34χρονος ένα τσαντάκι όπου μέσα βρίσκονταν ένα πιστόλι κρότου των 9mm με γεμιστήρα που είχε 11 φυσίγγια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά αρνούνταν να κατέβει από το όχημα για να γίνει ο έλεγχος, τελικά όμως οι άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ -ανάμεσα τους και αξιωματικός- τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο 34χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Παγκρατίου για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του για τον νόμο περί όπλων, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση.

Η δολοφονία που «πάγωσε» την Κρήτη

Ο 34χρονος, μέσω των συνηγόρων του, κατάφερε να σπάσει τα ισόβια δεσμά με τα οποία είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του ενός 39χρονου επιχειρηματία στη Ροδιά Ηρακλείου Κρήτης τον Ιανουάριο του 2017. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ και της Δικαιοσύνης είχε προκύψει ότι η δολοφονία του 39χρονου ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα από τρεις άνδρες, οι οποίοι τον χτύπησαν άγρια και τον μετέφεραν στο πορτμπαγκάζ του οχήματος του στην περιοχή Ροδιά, όπου τον πέταξαν ημιθανή σε ένα ρέμα. Εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή, με τα Μέσα να κάνουν τότε λόγο για μία δολοφονία που «πάγωσε» το νησί.