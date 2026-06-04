Μια νέα ουσία «σβήνει» το Αλτσχάιμερ και ανοίγει τον δρόμο για νέα φάρμακα

Μια νέα επιστημονική μελέτη παρουσιάζει την ανάπτυξη δύο νέων μικρών μορίων που στοχεύουν μια οικογένεια ενζύμων με μεγάλη σημασία για τον εγκέφαλο και τον καρκίνο. Τα ένζυμα αυτά, γνωστά ως TAOK, έχουν συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, αλλά και με νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός και η επιληψία. Η νέα έρευνα επιχειρεί να δώσει για πρώτη φορά πιο ακριβή «εργαλεία» για τη μελέτη τους.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν σε τρεις παραλλαγές του ίδιου ενζύμου: TAOK1, TAOK2 και TAOK3. Μέχρι σήμερα, οι διαθέσιμες ουσίες μπορούσαν να αναστείλουν και τα τρία μαζί, χωρίς να ξεχωρίζουν ποιο παίζει ποιον ρόλο στον εγκέφαλο. Αυτό αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο, καθώς οι ερευνητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια μορφή του ενζύμου σχετίζεται με κάθε ασθένεια. Η νέα μελέτη προσπαθεί να λύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας πιο «στοχευμένα» μόρια.

Η έρευνα βασίστηκε σε μια διαδικασία χημικής σχεδίασης, όπου οι επιστήμονες τροποποιούσαν σταδιακά μια αρχική ένωση και δοκίμαζαν τις αλλαγές της δράσης της στο εργαστήριο. Με απλά λόγια, έκαναν συνεχείς μικρές αλλαγές στη χημική δομή των μορίων και παρακολουθούσαν πώς επηρεάζεται η δραστηριότητά τους πάνω στα ένζυμα TAOK. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν βιοχημικές δοκιμές για να μετρηθεί η ισχύς των μορίων και εργαστηριακά συστήματα για να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους σε κύτταρα και οργανισμούς.

Από αυτή τη διαδικασία προέκυψε ένα σημαντικό αποτέλεσμα: η ανάπτυξη του πρώτου μορίου του ενζύμου TAOK1, με την ονομασία VU6083859. Το μόριο αυτό κατάφερε να μπλοκάρει κυρίως το TAOK1, αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστα τα TAOK2 και TAOK3. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετήσουν πιο καθαρά τον ρόλο του συγκεκριμένου ενζύμου στον εγκέφαλο και στις ασθένειες που σχετίζονται με αυτό.

Η απρόσμενη ανακάλυψη

Ταυτόχρονα, η μελέτη αποκάλυψε και κάτι απρόσμενο. Μια μικρή χημική αλλαγή, η προσθήκη μια απλής χημικής ομάδας (μεθυλομάδα) – κάτι που οι επιστήμονες περιγράφουν ως «μαγικό μεθύλιο» – μετέτρεψε μια ανασταλτική ένωση σε ενεργοποιητή των ίδιων ενζύμων. Το μόριο αυτό, με την ονομασία VU6080195, δεν μπλοκάρει τη δράση των TAOK, αλλά αντίθετα την ενισχύει. Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο στη φαρμακευτική χημεία, καθώς μικρές αλλαγές συνήθως τροποποιούν την ισχύ, όχι τον ίδιο τον μηχανισμό δράσης.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι τα νέα μόρια δρουν σε χαμηλές συγκεντρώσεις και μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο σε πειραματικά μοντέλα, κάτι που είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική θεραπευτική χρήση. Επίσης, αξιολογήθηκε η συμπεριφορά τους στον οργανισμό, όπως η απορρόφηση και η αποβολή τους, ώστε να φανεί αν μπορούν να σταθεροποιηθούν αρκετά για χρήση σε ζώα ή ανθρώπους.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο της μελέτης είναι ότι τα νέα μόρια δοκιμάστηκαν έναντι εκατοντάδων άλλων ενζύμων του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό έγινε για να διαπιστωθεί αν επηρεάζουν «λάθος στόχους». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκλεκτική αναστολή TAOK1 είναι αρκετά καθαρή, μειώνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων επιδράσεων.

Ποιες οι προοπτικές της μελέτης

Η σημασία της ανακάλυψης δεν βρίσκεται μόνο στην ανάπτυξη πιθανών φαρμάκων, αλλά κυρίως στο ότι δίνει για πρώτη φορά εργαλεία ακριβείας για τη μελέτη του εγκεφάλου. Οι TAOK κινάσες εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως στη σταθερότητα των νευρικών κυττάρων και στην ανάπτυξη του εγκεφαλικού ιστού. Όταν η λειτουργία τους διαταράσσεται, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, παρότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τα μόρια βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση ώστε να αυξηθεί η σταθερότητά τους και να μειωθούν πιθανές ανεπιθύμητες επιδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει τόσο εκλεκτική στόχευση του TAOK1 θεωρείται σημαντικό βήμα.

Συνολικά, η μελέτη ανοίγει έναν νέο δρόμο στην έρευνα για ασθένειες του εγκεφάλου. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να εξελίξουν αυτά τα μόρια, θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν είτε για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών παθήσεων είτε για την καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων νευροαναπτυξιακών συνδρόμων. Παράλληλα, η ανακάλυψη του «ενεργοποιητή» δείχνει ότι η ρύθμιση των ενζύμων αυτών μπορεί να είναι πιο ευέλικτη από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.