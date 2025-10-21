Μία νέα σελίδα στον τομέα των σχέσεων ανοίγουν 4 ζώδια σήμερα 21/10

Σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η συνάντηση του Ήλιου και της Σελήνης στο ζώδιο του Ζυγού εγκαινιάζει ένα νέο μηνιαίο Σεληνιακό Κύκλο, όπου θα φέρει σημαντικά ξεκαθαρίσματα, λήξεις και ενάρξεις σε σχέσεις και σε συνεργασίες. Η Νέα Σελήνη του μήνα, ανοίγει έναν νέο κύκλο αναζητήσεων γύρω από θέματα που συνδέονται με τη συντροφικότητα , τη δικαιοσύνη και την ισορροπία στις σχέσεις μας. Ό,τι ξεκινά τώρα έχει στόχο να αποκαταστήσει την αρμονία ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς». Η αντίθεση του Φαινομένου με τον Χείρωνα στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια παλιές πληγές και ανασφάλειες: θυμόμαστε πού δώσαμε πολλά χωρίς ανταπόδοση, πού συμβιβαστήκαμε για να μη χάσουμε.

Οι επόμενες ημέρες είναι κατάλληλες για νέα ξεκινήματα, συμφωνίες, αποκαταστάσεις και συγγνώμες όπου μπορεί να αδικήσαμε. Όσοι ανήκετε στα παρορμητικά ζώδια (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως) επηρεάζεστε στενά από το φαινόμενο!

Διάβασε αναλυτικά το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου και μάθε για όλες τις αστρολογικές τάσεις της ημέρας.

Κριός – «Σχέσεις και συνεργασίες αλλάζουν μορφή»

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται σήμερα Τρίτη απέναντί σου, στο ζώδιο του Ζυγού, επηρεάζει έντονα για σένα Κριέ μου τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Σήμερα μπορεί να υπάρξει μια επαφή ή πρόταση που σε βάζει σε σκέψεις για το αν αξίζει να δώσεις ξανά χώρο σε κάποιο άτομο. Παράλληλα, μία συνεργασία ή συμφωνία χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς, καθώς η αντίθεση με τον Χείρωνα είναι πολύ πιθανό να καταδεικνύει ότι ο εγωισμός σου αυτό το διάστημα είναι πληγωμένος Ο νέος σεληνιακός κύκλος σε καλεί να θεραπεύσεις πληγές από σχέσεις όπου ένιωσες παραμελημένος, και να διεκδικήσεις ισορροπία χωρίς άμυνα ή φόβο. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα από άτομο του παρελθόντος ίσως σε αιφνιδιάσει.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Επικεντρώσου στην ουσία — ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου και σε ποιο βαθμό είσαι έτοιμος να τους εμπιστευτείς ξανά. Η Νέα Σελήνη σε μαθαίνει ότι η δύναμη βρίσκεται στη συνεργασία, όχι στην απομόνωση.

Ταύρος – «Αλλαγή ρυθμού και νέες συνήθειες»

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό που κορυφώνεται σήμερα Τρίτη στρέφει το ενδιαφέρον σου στα επαγγελματικά, στην φυσική σου κατάσταση και στην καθημερινότητα. Σήμερα ίσως κληθείς να αναλάβεις ένα νέο έργο, να επανεξετάσεις ένα πρόγραμμα ή να κάνεις μια πρακτική αλλαγή που θα σε βοηθήσει να οργανωθείς καλύτερα. Η αντίθεση του φαινομένου, με τον Χείρωνα φέρνει στην επιφάνεια κρυφές ανησυχίες ή ψυχοσωματική κούραση – θυμήσου ότι δεν μπορείς να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Ο νέος σεληνιακός κύκλος ανοίγει τον δρόμο για μία επαγγελματική επανεκκίνηση και βελτίωση φυσικής κατάστασης, αρκεί να μην παραμελείς τις ανάγκες σου. Μια σημαντική συνάντηση ή πληροφορία σήμερα φωτίζει την πορεία σου.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Βάλε σε προτεραιότητα την ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και ξεκούραση. Απόφυγε να αναλάβεις παραπάνω ευθύνες από όσες αντέχεις.

Δίδυμοι – «Έμπνευση και νέο δημιουργικό ξεκίνημα»

Με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό, η ημέρα σου ξεκινά με έμπνευση, χαρά και έντονη επιθυμία να εκφραστείς. Ένα νέο δημιουργικό σχέδιο, μία γνωριμία ή ένα ερωτικό μήνυμα μπορεί να φέρει χαμόγελο και ανανέωση. Η αντίθεση της Νέας Σελήνης με τον Χείρωνα όμως δείχνει πως κάποια λόγια ή στάσεις από φίλους ίσως σε πληγώσουν ή σε κάνουν να αμφισβητήσεις την αξία σου. Ο νέος σεληνιακός κύκλος υπόσχεται εξέλιξη σε θέματα παιδιών, δημιουργίας, έρωτα και αυτοέκφρασης, αρκεί να μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει έμπνευση για ένα έργο ή μια προσωπική σχέση που θα ανθίσει σταδιακά.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην αφήσεις τις πληγές του παρελθόντος να σε κάνουν να υποτιμάς τον εαυτό σου. Πίστεψε στις ικανότητες σου και στη χαρά που μπορείς να δημιουργήσεις γύρω σου.

Καρκίνος – «Σταθερότητα, σπίτι και συναισθηματική ασφάλεια»

Η Νέα Σελήνη στο Ζυγό που σχηματίζεται σήμερα Τρίτη επηρεάζει τον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και της συναισθηματικής σου βάσης. Σήμερα μπορεί να υπάρξει συζήτηση ή απόφαση για μετακόμιση, ανακαίνιση ή διευθέτηση οικογενειακής υπόθεσης. Παράλληλα, η αντίθεση του φαινομένου με τον Χείρωνα στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια παλιά θέματα αυτοεκτίμησης ή ευθύνες που σε βαραίνουν επαγγελματικά. Ο νέος κύκλος του φεγγαριού φέρνει ευκαιρίες να βρεις ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή. Μια είδηση ή επίσκεψη στο σπίτι θα σε συγκινήσει και ίσως σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τι σε θρέφει πραγματικά.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Φρόντισε τον εαυτό σου και τα συναισθήματά σου χωρίς να κλείνεσαι στο καβούκι σου. Η Νέα Σελήνη σου υπενθυμίζει ότι η πραγματική ασφάλεια είναι οι άνθρωποι που σε στηρίζουν.

Λέων – «Συμφωνίες, μετακινήσεις και νέες ιδέες»

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα των επαφών, της επικοινωνίας και των μετακινήσεων, φέρνοντας μια έντονα δραστήρια μέρα για το ζώδιο σου Λιοντάρι μου. Σήμερα μπορεί να δεχθείς μια πρόταση για συνεργασία ή ένα μήνυμα που σε βάζει σε νέα πορεία. Οι σχέσεις με αδέλφια, συγγενείς ή συναδέλφους χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς, καθώς η αντίθεση με τον Χείρωνα φέρνει λόγια που πονάνε ή αναμνήσεις από παλιές διαφωνίες. Παράλληλα, ο νέος σεληνιακός κύκλος ανοίγει δρόμους για μάθηση, εκπαίδευση ή επαγγελματική επικοινωνία που θα αποδώσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα καλείσαι να δεις πώς επικοινωνείς, πώς διεκδικείς και πώς μπορείς να κάνεις τη φωνή σου να ακουστεί χωρίς εγωισμό. Ένα ραντεβού ή μια ιδέα που θα γεννηθεί σήμερα έχει προοπτικές εξέλιξης.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μίλα ξεκάθαρα και χωρίς άμυνες. Η Νέα Σελήνη σε μαθαίνει πως η σωστή επικοινωνία είναι γέφυρα, όχι πεδίο μάχης. Ένα απλό «σ’ ακούω» μπορεί να αλλάξει πολλά.

Παρθένος – «Οικονομικές ισορροπίες και σταθερές βάσεις»

Σήμερα Τρίτη σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στον Ζυγό η οποία και σε ωθεί να οργανώσεις τα οικονομικά σου και να επανεξετάσεις όσα θεωρείς «ασφάλεια». Σήμερα μπορεί να προκύψει πρόταση για δουλειά ή μια ευκαιρία που βελτιώνει το εισόδημά σου, αλλά και ανασφάλειες γύρω από την αξία σου. Η αντίθεση της Νέας Σελήνης με τον Χείρωνα σε κάνει πιο ευάλωτο σε συγκρίσεις ή σε συναισθηματικά έξοδα που δεν οδηγούν πουθενά. Ωστόσο, ο νέος σεληνιακός κύκλος ανοίγει δρόμο για οικονομική σταθερότητα, με προϋπόθεση να διαχειριστείς συνετά τα χρήματα και να επενδύσεις σε ό,τι πραγματικά αξίζει. Ενδέχεται επίσης να λάβεις είδηση για οικονομική διευθέτηση ή οφειλή που σε απασχολούσε καιρό.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην ξοδεύεις ενέργεια ή χρήμα για να αποδείξεις την αξία σου. Η Νέα Σελήνη σου θυμίζει ότι η πραγματική ασφάλεια ξεκινά από μέσα σου – και η αφθονία έρχεται όταν πατάς γερά στα πόδια σου.

Ζυγός – «Μια Νέα Σελήνη, μια νέα αρχή για σένα»

Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και είναι η πιο προσωπική στιγμή του έτους για σένα Ζυγέ μου. Σήμερα όλα μοιάζουν να σε καλούν να ξαναβρείς τον εαυτό σου, να κλείσεις κύκλους που σε πλήγωσαν και να ξεκινήσεις μια πιο ισορροπημένη διαδρομή. Η αντίθεση με τον Χείρωνα στον Κριό φέρνει ευαισθησία στις σχέσεις: κάποιος μπορεί να σε απογοήτευσε ή να σε έφερε αντιμέτωπο με τα όρια σου. Ο νέος σεληνιακός κύκλος σηματοδοτεί αλλαγές σε εμφάνιση, στάση ζωής ή επαγγελματική κατεύθυνση — θέλεις να σε βλέπουν αλλιώς και έχεις τη δύναμη να το πετύχεις. Η μέρα είναι ιδανική για να βάλεις στόχους και να αφήσεις πίσω το παλιό «εγώ» που φοβόταν να πει «όχι».

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μη διστάσεις να ξεκινήσεις από την αρχή. Η Νέα Σελήνη σε διδάσκει πως η ομορφιά της ισορροπίας κερδίζεται όταν σέβεσαι τις ανάγκες σου όσο και των άλλων.

Σκορπιός – «Κλείσιμο κύκλου και εσωτερική αναγέννηση»

Σήμερα Τρίτη σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στον Ζυγό που αγγίζει το πιο εσωτερικό σου κομμάτι, φέρνοντας ανάγκη για απομόνωση, ξεκούραση ή ανασκόπηση. Σήμερα ίσως αποκαλυφθεί κάτι πίσω από τα φώτα – ένα μυστικό, μια πληροφορία ή ένα συναίσθημα που κρατούσες βαθιά μέσα σου. Η αντίθεση με τον Χείρωνα στον Κριό δείχνει κόπωση και ψυχολογική ευαισθησία, γι’ αυτό φρόντισε να μη φορτώσεις το πρόγραμμά σου. Ο νέος σεληνιακός κύκλος ανοίγει δρόμο για θεραπεία, διακοπή κακών συνηθειών, αλλά και την προετοιμασία για ένα νέο ξεκίνημα. Αν δουλεύεις παρασκηνιακά σε κάποιο σχέδιο, τώρα μπορεί να ωριμάσει. Άκουσε τα σημάδια και μην πιέζεις τίποτα να φανερωθεί πριν την ώρα του.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η Νέα Σελήνη σε βοηθά να ακούσεις τη φωνή της διαίσθησης και να θεραπεύσεις ό,τι κρατούσες μέσα σου. Μερικές φορές, η αποδοχή είναι η αρχή της λύτρωσης.

Τοξότης – «Κοινωνικές εξελίξεις και νέοι στόχοι»

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των ομάδων και των σχεδίων σου σήμερα Τρίτη Τοξότη μου. Η σημερινή μέρα φέρνει προτάσεις συνεργασίας ή κοινωνικές επαφές που μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάτι καινούργιο. Ωστόσο, η αντίθεση της Νέας Σελήνης με τον Χείρωνα στον Κριό δείχνει ότι παλιές απογοητεύσεις στα ερωτικά ή ένα ρήγμα με κάποιον φίλο μπορεί να ξανανοίξουν. Ο νέος σεληνιακός κύκλος σε ωθεί να δεις ποιοι άνθρωποι αξίζει να είναι στο πλευρό σου και ποιοι όχι. Ευκαιρίες για προβολή, συμμετοχή σε ομάδες ή ακόμα και ένα όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά σε περιμένουν, αρκεί να κινηθείς με ευγένεια και διαφάνεια.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η Νέα Σελήνη σου δείχνει πως οι αληθινές σχέσεις δεν χρειάζονται επίδειξη. Δείξε ποιος είσαι μέσα από τις πράξεις σου και απομάκρυνε όσους σε εξαντλούν ψυχικά.

Αιγόκερως – «Επαγγελματικά ανοίγματα και νέες ευθύνες»

Αγαπητέ μου Αιγόκερε σήμερα Τρίτη σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στον Ζυγό η οποία για το ζώδιο σου φέρνει αλλαγές και ενάρξεις στον τομέα της καριέρας. Από σήμερα βρίσκεσαι σε μία περίοδο που θα προκύψει πρόταση, συμφωνία ή ένα βήμα που θα σε φέρει πιο κοντά σε μια φιλοδοξία σου. Όμως, η αντίθεση του φαινομένου με τον Χείρωνα στον Κριό σε κάνει πιο ευάλωτο σε οικογενειακές πιέσεις ή συναισθηματικές ανασφάλειες που σε αποσπούν από τον στόχο σου. Ο νέος σεληνιακός κύκλος υπόσχεται πρόοδο, αρκεί να δείξεις συνέπεια και να μην αφήσεις το άγχος να γίνει εμπόδιο. Σήμερα, λόγια από άτομο ανώτερο ή από συνεργάτη σε ωθούν να επαναπροσδιορίσεις τη στάση σου απέναντι στην επιτυχία.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην πιέζεις τα πράγματα να εξελιχθούν γρήγορα. Η Νέα Σελήνη σε μαθαίνει ότι το κύρος χτίζεται με υπομονή και συνέπεια, όχι με ένταση. Πίστεψε στη δουλειά σου – η ανταμοιβή θα έρθει.

Υδροχόος – «Αλλαγή πνοής και νέες προοπτικές»

Φίλε μου Υδροχόε, σήμερα Τρίτη σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στον Ζυγό προσφέροντας στο ζώδιο σου αέρα ανανέωσης, αισιοδοξίας και εξωστρέφειας. Από σήμερα ίσως μπουν στο μυαλό σου σκέψεις για ένα ταξίδι, ή για να παρακολουθήσεις κάτι εκπαιδευτικό ή να σχεδιάσεις μια νέα επαγγελματική πορεία. Παράλληλα, η αντίθεση με του φαινομένου τον Χείρωνα δείχνει πως ένα θέμα επικοινωνίας μπορεί να σε αγγίξει συναισθηματικά — ίσως κάποιος δεν κατανοεί τις ιδέες σου ή σε αμφισβητεί. Ο νέος σεληνιακός κύκλος ανοίγει για σένα νέους ορίζοντες: σπουδές, ταξίδια, νομικά θέματα ή σχέδια εξωτερικού μπαίνουν σε τροχιά εξέλιξης. Μην φοβηθείς να βγεις από τη ζώνη άνεσης· εκεί βρίσκεται η ευκαιρία σου.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η Νέα Σελήνη σου υπενθυμίζει ότι η γνώση και η εμπειρία είναι τα πιο ισχυρά σου όπλα. Μίλησε, γράψε, ταξίδεψε — διεύρυνε τις γνώσεις σου και πίστεψε πως η ζωή έχει να σου δείξει κάτι νέο.

Ιχθύες – «Εσωτερική μεταμόρφωση και οικονομική ανασύνταξη»

Αγαπητό μου Ψαράκι, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει ένα νέο ξεκίνημα στα οικονομικά, και στις ψυχολογικές σου ισορροπίες. Σήμερα μπορεί να προκύψει συζήτηση για οικονομική διευθέτηση, επένδυση ή θέμα σχέσης που απαιτεί ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Η αντίθεση με τον Χείρωνα αγγίζει ευαίσθητα θέματα αυτοεκτίμησης και σε ωθεί να επουλώσεις πληγές γύρω από το «δίνω και παίρνω». Ο νέος κύκλος φέρνει ευκαιρία για εσωτερική αναγέννηση, οικονομική ανάκαμψη και βαθύτερη κατανόηση των συναισθηματικών σου αναγκών. Κάτι αλλάζει ριζικά μέσα σου – και αυτό θα φανεί στις επιλογές σου.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η Νέα Σελήνη σου θυμίζει ότι η δύναμη γεννιέται μέσα από την αποδοχή. Άφησε πίσω τον φόβο της απώλειας και άνοιξε χώρο για πραγματική επαφή – με τον εαυτό σου και με τους άλλους.