Ύστερα από μια σεζόν γεμάτη μυστικά, προδοσίες και ανατροπές, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» ρίχνει απόψε αυλαία μέσα από το MEGA με ένα τελευταίο επεισόδιο που υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές. Οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών τους, ενώ οι τελευταίοι ανοιχτοί λογαριασμοί κλείνουν οριστικά σε ένα φινάλε όπου η δικαιοσύνη, η αγάπη και η λύτρωση πρωταγωνιστούν.

Η Αλεξάνδρα φτάνει στο τέλος της διαδρομής της

Οι εξελίξεις κορυφώνονται με την Αλεξάνδρα να βρίσκεται πλέον χωρίς διέξοδο. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται εναντίον της είναι αδιάσειστα και τόσο ο Οδυσσέας όσο και ο Λυμπέρης κινούνται αποφασιστικά απέναντί της. Η γυναίκα που για καιρό κινούσε τα νήματα αντιλαμβάνεται πως η στιγμή της κρίσης έχει φτάσει και πως δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει από τις συνέπειες των πράξεων της.

Η Αρετή παίρνει τη μεγάλη απόφαση

Την ίδια ώρα, η Αρετή αποφασίζει να αφήσει πίσω της όσα έζησε και να απομακρυνθεί μαζί με το παιδί της, πιστεύοντας πως αυτή είναι η μοναδική λύση. Παρά τις προσπάθειες της Μαρίκας να την κάνει να αλλάξει γνώμη, εκείνη επιμένει στην απόφασή της και κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο.

Όταν όμως ο Οδυσσέας μαθαίνει την αλήθεια, τρέχει για να τη συναντήσει πριν να είναι αργά. Η σκηνή που ακολουθεί στο αεροδρόμιο είναι από τις πιο συγκινητικές της σειράς, καθώς ο μικρός Πετράκης αντικρίζει τον Οδυσσέα και φωνάζει αυθόρμητα: «Μπαμπά!».

Ένα φινάλε γεμάτο συγκίνηση και λύτρωση

Παράλληλα, ο Σταύρος προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος, ενώ η Αννέζα κάνει το δικό της βήμα αποδεχόμενη τη σχέση του Πωλ με την Εύα. Οι ιστορίες των πρωταγωνιστών οδηγούνται σταδιακά στην ολοκλήρωσή τους, με άλλους να βρίσκουν τη δικαίωση που αναζητούσαν και άλλους να έρχονται αντιμέτωποι με την τιμωρία.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς υπόσχεται να κλείσει τον κύκλο της ιστορίας με έντονες συγκινήσεις, αποκαλύψεις και ένα μήνυμα ότι, ακόμα και μετά τις πιο δύσκολες δοκιμασίες, η αγάπη μπορεί να βρει τον δρόμο της.