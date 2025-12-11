Μια ωραία... ατμόσφαιρα στους Μπακς: Ο Κούζμα διαψεύδει τον Αντετοκούνμπο για την συνάντηση

Οι φήμες πάνε κι έρχονται όσον αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, για λογαριασμό των Μπακς. Insiders του ΝΒΑ μεταδίδουν καθημερινά νέες πληροφορίες που προέρχονται από το ρεπορτάζ τους, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι πραγματικά συμβαίνει, πέραν από τον ίδιο τον «Greek Freak».



Εκείνος, σύμφωνα πάντα με τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, μη μπορώντας να ελέγξει τα όσα λέγονται και γράφονται, κάλεσε μερικούς του συμπαίκτες και τους μίλησε. Για την ακρίβεια, τους... παρακάλεσε να κλείσουν μάτια κι αυτιά και να αφοσιωθούν στο μπάσκετ, ώστε η κατρακύλα των «Ελαφιών» να σταματήσει. Τους είπε πως σημασία έχει το τι συμβαίνει και το που ακριβώς βρίσκεται αυτή την στιγμή.



Όπως προαναφέρθηκε, το αν υπήρξε ή όχι συνάντηση, γνωρίζει μόνο ο Γιάννης και όλοι όσοι παρευρέθηκαν. Ο Κάιλ Κούζμα πάντως, σε περίπτωση που το... άτυπο meeting πραγματοποιήθηκε όντως, δεν έδωσε το «παρών».

Kyle Kuzma says Giannis did NOT meet with his teammates.



"I don't really remember a time he met with us. He didn't sit us down like the apprentice. It didn't go down like that"



(Via @jackmaloneycbs ) pic.twitter.com/K2zBp1wqh8 — NBACentral (@TheDunkCentral) December 10, 2025





Μετά την τελευταία προπόνηση των Μπακς, ρωτήθηκε σχετικά με την συνάντηση του Γιάννη και των συμπαικτών του. Απάντησε ότι «δεν θυμάμαι κάποια φορά που να συναντήθηκε μαζί μας. Δεν μας κάλεσε να καθίσουμε. Δεν έγινε έτσι».